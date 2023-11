Goldener Start auf Platz 1 der Kino-Charts! DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES

Mit sensationellen 400.000 Zuschauer (inklusive Previews) ist DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES der erfolgreichste Kinostart dieses Herbstes und eroberte spielend Platz 1 der deutschen Charts.

Basierend auf der Bestseller-Reihe von Suzanne Collins begeisterten die "Die Tribute von Panem"-Kinofilme weltweit Millionen Fans. Nun erzählt DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES die Vorgeschichte der Welt von Panem und den Anfang der gefürchteten Hungerspiele.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus (Tom Blyth), lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Als er zum Mentor von Lucy Gray (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern...





Zu den Darstellerinnen und Darstellern gehören Tom Blyth ("Benediction"), Rachel Zegler ("West Side Story"), Hunter Schafer ("Euphoria"), Jason Schwartzman ("The French Dispatch"), Peter Dinklage ("Game of Thrones"), Viola Davis ("The Woman King") sowie die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler Clemens Schick ("Andor"), Dimitri Abold ("Beckenrand Sheriff"), Luna Kuse ("Himbeeren mit Senf"), Irene Böhm ("Babylon Berlin"), Athena Strates ("The Good Liar - Das alte Böse") und in ihrem Kinodebüt Cooper Dillon und Kjell Brutscheidt.

Das Drehbuch stammt von Michael Lesslie ("Assassin's Creed", "Macbeth") und Oscar®-Preisträger Michael Arndt ("Little Miss Sunshine", "Star Wars: Episode VII: Das Erwachen der Macht"). Regie führt, wie bei drei Filmen der "Panem"-Reihe, erneut Francis Lawrence.

DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES wurde zu großen Teilen im Studio Babelsberg und an verschiedenen Locations in Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie in Polen gedreht.

Der Film ist eine Ko-Produktion mit Studio Babelsberg und wurde gefördert vom Deutschen Filmförderfonds, der Film- und Medienstiftung NRW sowie vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

Quelle: LEONINE Studios (ots)