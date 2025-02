Von den Machern von SMILE: CLOWN IN A CORNFIELD Ab 29. Mai 2025 im Kino!

In der ruhigen Idylle einer verschlafenen Kleinstadt regt sich das Böse, als der berüchtigte Clown Frendo seine blutige Jagd auf ahnungslose Jugendliche eröffnet. CLOWN IN A CORNFIELD bietet Horror der alten Schule mit überraschenden und witzigen Twists im Retro-Slasher-Stil. Produziert wurde der Film von den Machern von SMILE. Regisseur ist Eli Craig u.a. von TUCKER & DALE VS. EVIL.

CLOWN IN A CORNFIELD startet am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos.

Inhalt: Willkommen in Kettle Springs. Quinn (Katie Douglas) ist gerade mit ihrem Vater (Aaron Abrams) in die beschauliche Kleinstadt gezogen und hofft auf einen Neuanfang. Doch stattdessen finden sie eine zerrüttete Gemeinde vor, die sich nach dem Brand der Baypen Corn Syrup Factory in einer schwierigen Phase befindet. Während die Bewohner untereinander streiten und die Spannungen zunehmen, taucht eine finstere, grinsende Gestalt aus den Maisfeldern auf, um Kettle Springs von seiner Last zu befreien. Es ist Clown Frendo, das Maskottchen der Stadt, der es auf die verdorbene Jugend abgesehen hat ...ein mörderischer Albtraum beginnt.

Hier der Trailer:



CLOWN IN A CORNFIELD ist eine Produktion von Temple Hill und Rhea Films in Zusammenarbeit mit Protagonist Pictures, Thundersnow Pictures sowie 1821 Studios und wird präsentiert von Constantin Film und Hercules Film Fund. Produzenten sind Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, John Fischer, Paris Kassidokostas-Latsis und Terry Dougas. Executive Producers sind Jean-Luc De Fanti, Max Work, Kostas Tsoukalas, Petersen Harris, George Berman, Daniel Bekerman, Myron John Tataryn, Carter Blanchard, Dave Bishop und George Hamilton. Regie führt Eli Craig. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Adam Cesare.

Kinostart: 29. Mai 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Katie Douglas, Aaron Abrams, Carson MacCormac, Vincent Muller, Kevin Durand, Will Sasso, u.v.m.

Drehbuch: Carter Blanchard, Eli Craig (basierend auf dem Roman von Adam Cesare)

Regie: Eli Craig

Produzenten: Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, John Fischer, Paris Kassidokostas-Latsis, Terry Dougas

Executive Producer: Jean-Luc De Fanti, Max Work, Kostas Tsoukalas, Petersen Harris, George Berman, Daniel Bekerman, Myron John Tataryn, Carter Blanchard, Dave Bishop, George Hamilton

Kamera: Brian Pearson, ASC

Szenenbild: Brian Kane

Kostümbild: Laura DeLuca

Musik: Brandon Roberts, Marcus Trumpp

Schnitt: Sabrina Pitre, CCE

