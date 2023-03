„Der vermessene Mensch“: Lügen auf der Leinwand

Ein neuer Hype in unseren Kinos: Was vom Mainstream hochgejubelt wird, verheißt meistens nichts Gutes – so auch bei dem Film „Der vermessene Mensch“, der alte Lügen über die deutsche Kolonialzeit in Südwestafrika aufwärmt. Dies berichtet das Magazin "COMPACTTV".

Ein „schonungsloser Blick auf den Völkermord“, meint der NDR. „Ungeschönt und kompromisslos“, findet die Bild-Zeitung, die Zeit schreibt von „Abschlachten“ und „Ausrotten“, und die Berliner Morgenpost gibt sich bedeutungsschwanger: „Wie gründlich Deutschland seine Vergangenheit verdrängt hat, zeigt sich augenöffnet darin, dass Lars Kraumes ‚Der vermessene Mensch‘ der erste Spielfilm sein soll, der sie thematisiert.“

Der neue Streifen „Der vermessene Mensch“, der momentan in den deutschen Kinos läuft und die deutsche Kolonialzeit in Südwestafrika zum Thema hat, setzt auf ein Zerrbild, das mit einer wahrheitsgemäßen Darstellung der kolonialen Periode des Deutschen Reiches nichts zu tun hat. Regisseur Kraume stellt den deutschen Kolonialismus als raubkapitalistische Ausbeutung und blutrünstige Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung dar.

Im Zentrum des antideutschen Propagandastreifens steht wie sollte es anders sein die These vom Völkermord an den Herero, die wir in unserer Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ eindrucksvoll anhand der historischen Faktenlage widerlegen.

Was bis heute verschleiert wird: Das Völkermordnarrativ wurde 1966 durch den DDR-Historiker Horst Drechsler, der zum Aufstand der Herero eine Habilitationsschrift verfasste, in die Welt gesetzt. Als Quelle diente ihm unter anderem das so genannte „Blue Book“, das Briten 1918 nutzten, um die Kolonialpolitik der Deutschen zu diffamieren.

Der US-amerikanische Historiker William Roger Louis, Verfasser des monumentalen Geschichtswerkes „The Oxford History oft the Britisch Empire“, sprach von einem „Buch von geringem historischen Wert“. Obwohl der propagandistische Zweck des Buches auch Drechsler nicht unbekannt gewesen sein dürfte, wurde es von ihm als Beleg für einen angeblichen Genozid heranzogen.

