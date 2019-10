CinemaxX: "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" - alles was das Fan-Herz begehrt

Kurz vor Weihnachten geht die wahrscheinlich größte Saga der Filmgeschichte zu Ende! Für die perfekte Einstimmung auf das spektakuläre Finale unter der Regie von J.J. Abrams bietet CinemaxX am 22. Dezember ab 12 Uhr deutschlandweit ein ultimatives Fan-Triple-Feature (DAS ERWACHEN DER MACHT, DIE LETZTEN JEDI, DER AUFSTIEG SKYWALKERS) in MAXXIMUM 3D an.

Vorstellungen in englischer Originalversion, teilweise täglich*, stehen zudem in der ersten Spielwoche auf dem Programm. Natürlich dürfen sich Star Wars-Fans bei CinemaxX auch wieder auf eine Star Wars-Sonderedition der CinemaxX Gutscheinbox freuen. Die galaktisch-coole Kinogutschein-Geschenkbox STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS ist nicht nur ein perfektes Andenken an das spektakuläre Finale, sondern auch ein filmreifes Weihnachtsgeschenk. Doch damit nicht genug: Coole Fan-Artikel wie Trinkgläser, Kaffeetassen oder Federmappen, gibt es in den Kinos oder online im CinemaxX Fanshop - schnell sein lohnt sich, alle Star Wars Fan-Artikel sind limitiert. Tickets für STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS, das Triple-Feature sowie für Vorstellungen in englischer Originalversion gibt es an den CinemaxX Kinokassen oder unter www.cinemaxx.de



Auf in eine weit, weit entfernte Galaxis, heißt es ab dem 18. Dezember deutschlandweit bei CinemaxX! 42 Jahre Star Wars Saga erreichen ihren Höhepunkt: Regisseur, Autor und Produzent J.J. Abrams, der 2015 mit STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT den sagenhaft erfolgreichen Grundstein für die letzte Trilogie gelegt hat, wird die legendäre Saga im Dezember mit STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS weiterführen.

Welcher Skywalker wird im neuen Film "aufsteigen"? Ist Daisy Ridleys Figur Rey doch eine Skywalker oder ist Mark Hamill als Luke, wie schon in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter", erneut am Zug? Das ist die wohl spannendste Frage, die der Titel "Der Aufstieg Skywalkers" aufwirft. Kein Auf- aber ein Wiedereinsteiger ist hingegen Billy Dee Williams. Der 82-Jährige wird in seiner Rolle als Lando Calrissian, erstmals seit der ersten Trilogie, wieder neben Chewbacca am Steuer des Millennium Falcon Platz nehmen. Auch ein weiteres Comeback könnte es geben. Wird Ian McDiarmid als Imperator Palpatine erneut nach der Herrschaft über die gesamte Galaxis streben?

*Tickets für STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS gibt es im CinemaxX Ticketshop (www.cinemaxx.de) oder in den Kinos.

Die Kinogutscheine Geschenkbox STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS bestehend aus zwei MAXXIMUM 3D Kinogutscheine (2x Softdrink-Gutscheine (0,5l), 1x Popcorn-Gutschein (klein) und eine Filmdose im STAR WARS Design als Geschenkbox) gibt es in den Kinos vor Ort und im CinemaxX Online-Shop: / www.cinemaxx.de/shop

*tägliche OV: CinemaxX Augsburg, CinemaxX Bremen, CinemaxX Essen, CinemaxX Freiburg, CinemaxX Göttingen, CinemaxX Hamburg-Dammtor, CinemaxX Hannover, CinemaxX München, CinemaxX Regensburg, CinemaxX Liederhalle, CinemaxX Wuppertal

