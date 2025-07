Trailer und Plakat zu THE NEGOTIATOR - Ab 25. September 2025 im Kino!

Ein riskantes Spiel zwischen Macht und Moral...David Mackenzies spannungsgeladener Whistleblower-Thriller THE NEGOTIATOR bietet Nervenkitzel der etwas anderen Art: In stylischen New-York-Bildern erzählt er eine Geschichte von Mut, Einsamkeit und der Suche nach Wahrheit, die eine Whistleblowerin und ihren Beschützer in unerwartete Abgründe stürzt.

Neben Riz Ahmed ("Der Phönizische Meisterstreich") und Lily James ("Mamma Mia! Here We Go Again") in den Hauptrollen, ergänzt Sam Worthington ("Avatar: The Way of Water") den erstklassigen Cast. LEONINE Studios wird THE NEGOTIATOR am 25. September 2025 in die deutschen Kinos bringen.

Ash (Riz Ahmed) ist ein sogenannter "Fixer", spezialisiert darauf, lukrative Abfindungen zu vermitteln zwischen korrupten Unternehmen und Whistleblowern, die unliebsame Wahrheiten ans Licht bringen und damit den Ruin von Firmen bewirken können. Als absoluter Profi seines Fachs bewegt Ash sich in steter Anonymität und befolgt ein strenges Regelwerk für seine akribisch ausgearbeiteten Aufträge. Eines Tages erhält er eine Nachricht von Sarah (Lily James), Wissenschaftlerin in einem großen Biotech-Unternehmen, die von einer Vertuschungsaktion ungeahnten Ausmaßes berichtet. Sarah ist bereits ins Visier ihrer Firma geraten und erhofft sich Schutz von Ash. Während dieser einen raffinierten Plan erarbeitet und scheinbar auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, ändern sich plötzlich die Regeln. Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel beginnt...

Unerwartet, clever und hochspannend - THE NEGOTIATOR ist ein stylisher Actionthriller, der sein Publikum immer wieder überrascht. In den Hauptrollen begeistern Riz Ahmed, der zuletzt in Wes Andersons "Der Phönizische Meisterstreich" zu sehen war und für den Kurzfilm "The Long Goodbye" 2022 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, und Lily James (Golden-Globe-Nominierung für "Pam & Tommy", "Mamma Mia! Here We Go Again"). In weiteren Rollen zu sehen sind Sam Worthington ("Horizon", "Avatar: The Way of Water") und Willa Fitzgerald ("Der Untergang des Hauses Usher", "Der Distelfink"). Regie führte David Mackenzie, bekannt für seinen vierfach Oscar®-nominierten Film "Hell or High Water" und sein besonderes Gespür, komplexe Geschichten fesselnd und intensiv zu erzählen. Seine Weltpremiere feierte THE NEGOTIATOR (Originaltitel: "Relay") auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) 2024.

Quelle: LEONINE Studios (ots)