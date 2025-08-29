Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Erfolgskomödie der Extraklasse: DAS KANU DES MANITU begeistert bereits über 2 Millionen Kinogäste

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 10:02 durch Sanjo Babić
"Abahachi" (Michael Bully Herbig) und "Ranger" (Christian Tramitz) (2025) Bild: herbX film/Constantin Film Fotograf: Luis Zeno Kuhn
"Abahachi" (Michael Bully Herbig) und "Ranger" (Christian Tramitz) (2025) Bild: herbX film/Constantin Film Fotograf: Luis Zeno Kuhn

Riesenerfolg für DAS KANU DES MANITU: Die Abenteuerkomödie von Michael Bully Herbig knackte am Dienstagabend die Zwei-Millionen-Besuchermarke in Deutschland.

DAS KANU DES MANITU erzielte ein außergewöhnlich starkes zweites Wochenende und bestätigt damit seinen Erfolgskurs. Mit gut 760.000 verkauften Tickets erreichte der Film fast das Niveau des Startwochenendes. Am vergangenen Samstag strömten mit rund 240.000 Kinogästen so viele Menschen ins Kino wie an keinem anderen Tag seit dem Filmstart. Das sind Spitzenwerte, die in der Kinobranche äußerst selten sind.

Auch in Österreich begeistert DAS KANU DES MANITU sein Publikum und führt die Kinocharts an. Mit 425.000 Besucher*innen ist der Film bereits jetzt der zweiterfolgreichste Kinofilm des Jahres und verdiente sich somit das Golden Ticket.

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.

  • Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin Film
  • Besetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.
  • Regie: Michael Bully Herbig
  • Drehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian
  • Produzent: Michael Bully Herbig

Quelle: Constantin Film (ots)

