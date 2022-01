Ab dem 5. Mai 2022 summen Biene Maja und ihre Freunde endlich wieder über die große Leinwand - in einem brandneuen Kinoabenteuer! Nach den erfolgreichen beiden Vorgängern DIE BIENE MAJA - DER KINOFILM und DIE BIENE MAJA - DIE HONIGSPIELE gibt es mit DIE BIENE MAJA - DAS GEHEIME KÖNIGREICH für alle großen und kleinen Fans nun das lang erwartete Wiedersehen mit der kleinen, frechen, schlauen Biene.

In der komplett neuen Geschichte entdeckt Maja spektakuläre neue Schauplätze, nimmt es mit übermächtigen Gegnern auf und schafft es am Ende, zwei verfeindete Insektenvölker miteinander zu versöhnen.



Endlich Frühling! Maja erwacht als Erste aus dem Winterschlaf und ist voller Tatendrang. Doch was tun, wenn der gesamte Bienenstock noch tief und fest schläft? Zum Glück lässt das große Abenteuer nicht lange auf sich warten: Eine verletzte Ameise vertraut ihr und Willi eine rätselhafte goldene Kugel an. Sie sollen sie zu einer weit entfernten Ameisenkolonie bringen, deren Überleben von der geheimnisvollen Fracht abhängt. Schon bald entpuppt sich die Kugel als Ei und eine kleine Ameisenprinzessin schlüpft heraus. Eine große Aufgabe für die Freunde! Um die verlorene Prinzessin zu ihrem Ameisenvolk zu bringen, müssen sie so einige Hindernisse überwinden. Und während Willi sich um das Baby kümmert und dabei eine ganz neue Seite an sich entdeckt, lernt Maja, dass Vertrauen nichts Selbstverständliches ist...





Auch diesmal konnte wieder eine hochkarätige Sprecherriege gewonnen werden: Jan Delay übernimmt erneut den Part von Willi. Neu dabei sind Popstar Sasha als Stimme von Bombulus, dem Chef der Krachkäfer, und Emilia Schüle (WUNDERSCHÖN, KU'DAMM 59) als Stimme von Rumba, der Schwester von Bombulus.

Das Drehbuch zu DIE BIENE MAJA - DAS GEHEIME KÖNIGREICH stammt aus der Feder von Fin Edquist, die Regie übernahmen Noel Cleary und Alexs Stadermann als Ko-Regisseur. DIE BIENE MAJA - DAS GEHEIME KÖNIGREICH ist eine Produktion von Studio 100 Media und Studio B Animation in Koproduktion mit dem ZDF und Flying Bark Productions. Als Produzenten fungieren Tracy Lenon, Benjamin Ey und Brian Rosen, ausführende Produzenten sind Martin Krieger und Thorsten Wegener für Studio 100 Media und Barbara Stephen für Flying Bark Productions. Kinostart: 5. Mai 2022 im Verleih von LEONINE Studios.

Quelle: LEONINE Studios (ots)