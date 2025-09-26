Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sydney Sweeney & Amanda Seyfried in THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE: Ab 22. Januar 2026 im Kino

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 14:11 durch Sanjo Babić
Bild: LEONINE Studios Fotograf: LEONINE Studios
Bild: LEONINE Studios Fotograf: LEONINE Studios

Der erste Trailer zur Bestseller-Verfilmung ist da! Hochspannung, unvorhersehbare Wendungen und dunkle Geheimnisse - hinter der Fassade einer scheinbar perfekten Familie entspinnt sich ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen.

Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt...

THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE ist ein fesselnder Thriller - voller Suspense und schockierender Enthüllungen.Sydney Sweeney ("Wo die Lüge hinfällt", "Euphoria") und Amanda Seyfried (Oscar®-nominiert für "Mank", Golden-Globe-Gewinnerin für "The Dropout") brillieren in der Verfilmung des Mega-Bestsellers von Freida McFadden. Gemeinsam mit Brandon Sklenar ("Nur noch ein einziges Mal") und Michele Morrone ("Nur noch ein kleiner Gefallen") entführen sie in eine sinistere Welt voller gefährlicher Familiengeheimnisse. Regie führte Paul Feig, der in THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE das Publikum bis zur letzten Sekunde im Atem hält.

Quelle: LEONINE Studios (ots)

