Channing Tatum ist DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN: Ab 27. November 2025 im Kino!

Eine Geschichte, die man sich nicht besser ausdenken könnte! Ein Gentlemen-Verbrecher, der aus dem Gefängnis ausbricht und sich monatelang in einem Spielzeug-Geschäft versteckt, während er eine neue Identität annimmt. DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN ist eine sensationell unterhaltsame Komödie mit Crime-Twist - und eine etwas andere Liebesgeschichte. Channing Tatum ("Dog - Das Glück auf vier Pfoten"), in der Rolle seines Lebens, und Kirsten Dunst ("Civil War") glänzen in den Hauptrollen.

In weiteren Rollen sind u.a. Peter Dinklage ("Game of Thrones") und LaKeith Stanfield ("Knives Out - Mord ist Familiensache") zu sehen. Regie führte Derek Cianfrance ("Blue Valentine", The Place Beyond the Pines"). DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN startet am 27. November 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Der einstige Army Ranger Jeffrey Manchester (Channing Tatum) schlägt nach seiner Entlassung eine kriminelle Karriere ein und beginnt, Fastfood-Restaurants auszurauben, um finanziell über die Runden zu kommen und seine Familie zu ernähren. Bei seinen Raubzügen verschafft er sich Zugang über die Dächer, was ihm bald den Spitznamen "Roofman" einbringt. Nach einer langen Erfolgsserie mit über 40 Einbrüchen wird er schließlich festgenommen und landet im Gefängnis. Dort tüftelt er prompt an einem Plan zu fliehen. Die Flucht glückt und er findet ein mehr als ungewöhnliches Versteck: ein Spielzeug-Geschäft. Während er gemeinsam mit seinem guten Freund Steve (LaKeith Stanfield) daran arbeitet, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, verliebt er sich unverhofft in die alleinerziehende Leigh (Kirsten Dunst). Ein Spiel auf Zeit beginnt, während seine Vergangenheit droht, ihn einzuholen...

Basierend auf einer irrwitzigen wahren Geschichte begeistert DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN als charmante Verbrecher-Komödie mit Channing Tatum ("Blink Twice", "Dog - Das Glück auf vier Pfoten") in einer Paraderolle als Gangster mit Herz. Der weitere erstklassige Cast besteht aus Kirsten Dunst (Oscar®-Nominierung für "The Power of the Dog", "Civil War"), Peter Dinklage ("Game of Thrones", "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes"), LaKeith Stanfield ("Knives Out - Mord ist Familiensache", "Get Out"), Ben Mendelsohn ("Star Wars: Rogue One",) und Juno Temple ("Maleficent - Mächte der Finsternis", "Ted Lasso"). Regie führte Derek Cianfrance (Oscar®-nominiert für das Drehbuch von "Sound of Metal", Regisseur von "Blue Valentine", "The Place Beyond the Pines"). DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN feierte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) 2025.

Quelle: LEONINE Studios (ots)