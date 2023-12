Avatar: The Last Airbender In Concert kommt nach Deutschland

RBK Fusion, Nickelodeon und GEA präsentieren 2024 am 27. April (Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall) und am 30. April (Berlin, Tempodrom) "Avatar: The Last Airbender In Concert". In dem zweistündigen Show-Spektakel erweckt ein Live-Orchester die beliebtesten Filmszenen der kultigen Serie zum Leben. Über eine Großleinwand tauchen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt von Avatar ein, um die denkwürdigsten Momente der Serie noch einmal zu erleben.

Der Emmy prämierte Komponist und Musiker Jeremy Zuckerman ist der kreative Kopf hinter der Originalmusik der Serie. Gemeinsam mit Jeff Adams (dem ursprünglichen Editor der Serie) erweiterte Zuckerman eigens den Soundtrack für das Avatar Live-Erlebnis. Die mit dem Peabody und dem Emmy® Award ausgezeichnete Serie "Avatar: The Last Airbender" folgt den Abenteuern des Hauptprotagonisten Aang und seiner Freunde, die den Feuerlord Ozai besiegen und den Hundertjährigen Krieg beenden müssen, um das Gleichgewicht der Vier Nationen wiederherzustellen. "Von epischen Actionszenen bis hin zu emotionalen Momenten, Jeremys Filmmusik war ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte von Avatar", so Michael Dante DiMartino, Mitschöpfer von Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra und Co-Chief Creative Officer, Avatar Studios. "Seine Musik live mit einem Orchester zu hören, wird ein ganz besonderes Erlebnis sein." Bryan Konietzko, Mitschöpfer von Avatar, ergänzt: "Jeremys Musik ist einer der wichtigsten Bestandteile von Avatar und bildet das emotionale Rückgrat der Serie. Wir freuen uns sehr darauf, seine wunderschönen und aufregenden Kompositionen mit den Fans zu feiern und all die ikonischen Momente durch diese Live Performances neu zu erleben." Ab sofort gibt es Tickets für "Avatar: The Last Airbender In Concert" exklusiv bei Reservix. Termine: 27.04.24 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall 30.04.24 - Berlin, Tempodrom Veranstalter: www.rbk-fusion.de Tickets: www.reservix.de Quelle: RBK Entertainment GmbH (ots)