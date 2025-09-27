Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel: Ab 16. Oktober 2025 im Kino

Der Trailer zur himmlischen Komödie ist da! Keanu Reeves ist zurück auf der Leinwand, diesmal in einer Komödie an der Seite von Seth Rogen und Aziz Ansari! Als Schutzengel Gabriel stiftet er göttliches Chaos auf Erden. Der Trailer zu GOOD FORTUNE - EIN GANZ SPEZIELLER SCHUTZENGEL liefert einen wunderbaren Vorgeschmack auf die himmlische Komödie.

Macht Geld glücklich? Der gutmütige, aber ungeschickte Schutzengel Gabriel bezweifelt das. Eigentlich besteht sein Job darin, Menschen zu retten, die beim Autofahren aufs Handy gucken. Doch er fühlt sich zu Höherem berufen. Als er den verzweifelten Gelegenheitsarbeiter Arj trifft, der im Auto schläft und sich trotz zahlreicher Jobs kaum über Wasser halten kann, beschließt er zu helfen.

Wenn er ihm die Gelegenheit böte, für ein paar Tage in das Leben des Selfmade-Millionärs Jeff (Seth Rogen) zu schlüpfen, der in einer Villa mit Pool lebt, würde Arj schon merken, dass Reichtum allein nicht glücklich macht! Doch Gabriel irrt sich. Denn Arj genießt es in vollen Zügen, plötzlich auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Beim Versuch, das Geschehene wieder rückgängig zu machen, stellt der Schutzengel das Leben der beiden Männer vollends auf den Kopf. Das göttliche Chaos, das er stiftet, hat plötzlich auch für ihn selbst ungeahnte Konsequenzen...

Mit fantastischer Besetzung und feinem Humor inszeniert Autor und Regisseur Aziz Ansari eine Komödie, die mit Leichtigkeit Themen unserer Zeit aufgreift. In den Hauptrollen sind Keanu Reeves ("John Wick", "Matrix"), Seth Rogen ("The Studio", "Die Fabelmans") und Aziz Azari ("Masters of None", "Parks of Recreation") selbst zu sehen.

Quelle: LEONINE Studios (ots)