Opernhighlights im Kino: CinemaxX überträgt live aus der New Yorker MET

Vorhang auf an der MET - und deutsche Klassikfans können live dabei sein, wenn in New York Stardirigenten und -sänger ihr Publikum verzaubern. Zum zwölften Mal holt CinemaxX in der Saison 2019/2020 zehn Highlights aus einem der bedeutendsten Opernhäuser der Welt in ausgewählte Kinos. Bravouröse Arien, Liebesschwüre und Intrigen, der Opernfan ist hier ganz nah dran an großer Kunst und großen Gefühlen.

Denn bis zu zwölf Kameras und Spezialmikrofone machen aus dem Kinosaal ein Opernhaus von Weltrang. Die begehrten Karten gibt es unter www.cinemaxx.de/meisterwerke sowie an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.

Gemäß dem Motto "Mehr als Kino", können sich Opernfreunde in den CinemaxX Kinos perfekt auf den musikalischen Genuss konzentrieren: Die Soundanlagen in den Kinosälen sorgen bei den Live-Übertragungen für Hörerlebnisse der Extraklasse. Und das bei bestem Sitzkomfort dank bequemer Kinosessel. Zwölf HD-Kameras zoomen direkt an die Sänger und zeigen Details, die sonst allenfalls von den besten Parkettplätzen der MET aus zu sehen sind. So kann das Publikum in den Kinos in die faszinierenden Inszenierungen der MET eintauchen. Programmatisch reicht der Bogen von der Barockoper (Händel, Agrippina) über schönsten Belcanto (Donizetti, Maria Stuarda) bis hin zu Puccini (Turandot, Tosca, Madame Butterfly) und Wagner (Der fliegende Holländer). Dazu kommen weitere Meisterwerke des 20. Jahrhunderts wie Gershwins Porgy and Bess oder die Minimal-Music-Oper Akhnaten von Philipp Glass.

Mit Plácido Domingo, der sein Rollendebut als Sharpless in Madama Butterfly gibt, Anna Netrebko, Diana Damrau oder Joyce DiDonato auf der Bühne sowie Valery Gergiev oder Yannick Nézet-Séguin am Dirigentenpult, um nur einige nennen, brilliert die Crème de la Crème der Klassikwelt an der MET.

Den Auftakt macht am 12. Oktober 2019 Giacomo Puccinis letztes Meisterwerk, Turandot, in der Inszenierung des italienischen Altmeisters Franco Zeffirelli. Christine Goerke singt die eiskalte chinesische Prinzessin Turandot, die alle Liebeswerber ermorden lässt. Eine der berühmtesten Tenorarien ist das "Nessun dorma" des Kalaf im 3. Akt - Roberto Aronica wird für Gänsehautmomente sorgen. Mit Jules Massenets Manon geht es am 26. Oktober 2019 weiter. Statt ins Kloster führt die Liebe die unwiderstehliche Manon an die Seite des Chevalier Des Grieux. Am Ende der dramatischen Beziehung bezahlt sie mit dem Tod. Der schillernden Figur der Manon verleiht Lisette Oropesa ihre Stimme, den vernarrten Chevalier singt Michael Fabiano, es dirigiert Maurizio Benini.

Bei der Premiere ein Flop, seither eine der beliebtesten Opern überhaupt: Madama Butterfly von Giacomo Puccini. Die Liebesgeschichte um eine japanische Geisha (Hui He) und einen amerikanischen Marineoffizer (Andrea Carè) mit Doppelleben begeistert das Publikum bis heute und wird am 09. November 2019 live aus der MET in ausgewählte CinemaxX Kinos übertragen. Puccini selbst sah sie als "die empfindungsreichste Oper, die ich je geschrieben habe". Nicht nur der Schauplatz ist fernöstlich, auch in der Musik nimmt Puccini Anleihen bei japanischer Volksmusik. Plácido Domingo gibt sein Rollendebut als Sharpless!

Ins Alte Ägypten entführt Philipp Glass' Oper Akhnaten am 23. November 2019. 1984 uraufgeführt, erzählt sie in schlaglichtartigen Einzelsequenzen vom Scheitern des Pharaos Echnaton (Anthony Roth Costanzo) und seiner Gattin Nofretete (J'nai Bridges). In einem revolutionären Akt schafft der Herrscher die Vielgötterei zugunsten des einzigen Gottes Aton ab. Doch sein Volk will die alten Gottheiten zurück und erhebt sich gegen den Pharao.

Mit der "Wahnsinnsoper der Moderne" startet das Jahr 2020: Alban Bergs Wozzeck. Peter Mattei, Elza van den Heever, Christopher Ventris und Gerhard Siegel bringen am 11. Januar 2020 die expressionistisch übersteigerten Seelendramen des Soldaten Wozzek der dem Irrsinn verfällt, zu Gehör. Am Dirigentenpult lotst Yannick Nézet-Séguin Sänger und Orchester durch Bergs anspruchsvolle Partitur, die 1925 einen Meilenstein der modernen Oper markierte.

"Summertime" und andere Ohrwürmer sind am 01. Februar 2020 bei The Gershwins' Porgy and Bess zu genießen. David Robertson dirigiert George Gershwins meisterhafte Gospel-Oper über zwei schwarze Außenseiter im Südstaaten-Ghetto von Charleston. Eric Owens als Porgy und Angel Blue als Bess sorgen für großes Gefühlskino, leider ohne Happyend.

Mit Joyce DiDonato übernimmt einer der beliebtesten Mezzosopranistinnen unserer Zeit als Agrippina die Titelpartie in Händels gleichnamigem Werk. Am 29. Februar 2020 entspannt sich dreieinhalb Stunden lang ein intrigengeladener Politthriller mit Liebeleien im antiken Rom. Ihr witziges Libretto plus die Virtuosität des großen Händel machen diese äußerst unterhaltsame Oper zu einem Filetstück für alle Liebhaber Alter Musik.

Übersinnliches und Irdisches verbindet Richard Wagner in Der fliegende Holländer. Brynn Terfel singt am 14. März 2020 den mysteriösen Seefahrer auf Irrfahrt, der nur durch die ewige Liebe einer Frau (Anja Kampe als Senta) erlöst werden kann. Valery Gergiev dirigiert dieses schroffe, dramatische und packende Frühwerk Wagners. Als romantische Oper in drei Akten bedient der Holländer noch das traditionelle Opernformat und beinhaltet doch schon Wagners Lebensthema der Erlösung.

Anna Netrebko als Tosca - am 11. April 2020 ein Muss für alle Puccini-Fans und Verehrer der russischen Soprankönigin. Liebe, Eifersucht und Verrat bestimmen wie so oft auch die Handlung dieser Oper. Doch in ihrer Dichte, Emotionalität und Kunstfertigkeit zieht die Tosca seit 1900 das Publikum in ihren Bann. Der berühmteste Höhepunkt dieser an Highlights reichen Oper: Cavaradossis (Brian Jagde) delikate Arie "E lucevan le stelle".

Zwei starke weibliche Charaktere prallen in Gaetano Donizettis Maria Stuarda am 09. Mai 2020 aufeinander. Starsopranistin Diana Damrau verkörpert die inhaftierte schottische Königin Maria Stuart, die auf das Todesurteil durch ihre kühle Cousine Elisabeth I. (Jamie Barton) wartet. Nicht nur im Thronanspruch, auch in der Liebe sind sie Konkurrentinnen. Wenn die beiden Rivalinnen in der zentralen Szene aufeinander treffen und sich mit Vorwürfen und Beleidigungen bombardieren, ist das Belcanto-Kunst auf ihrem Höhepunkt!

Kinotickets für die Live-Übertragung aus der New Yorker Metropolitan Opera gibt es im Vorverkauf. Die Tickets sind in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dort vorhandenen Ticketautomaten, auf der Website www.cinemaxx.de/meisterwerke oder in der App erhältlich. Auf der Website www.cinemaxx.de/app steht die Smartphone Anwendung kostenlos zum Download bereit.

Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxX Service Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmenden CinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 80 69 69.

Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, NEU: Bremen, Essen, Göttingen, Halle, Hamburg-Harburg, Hamburg Holi, Hamburg-Wandsbek, Hamm, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Wuppertal, Würzburg.

Alle Termine der MET-Saison 2019/2020 bei CinemaxX im Überblick: 12. Oktober 2019, 19 Uhr, Puccini TURANDOT (ca. 3:25) Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

26. Oktober 2019, 19 Uhr Massenet MANON (ca. 4:15) Gesungen in Französisch (mit deutschen Untertiteln)

09. November 2019, 19 Uhr, Puccini MADAMA BUTTERFLY (ca. 3:30) Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

23. November 2019, 19 Uhr, Glass AKHNATEN (ca. 4:00) Gesungen in Englisch und in alten Sprachen (mit deutschen Untertiteln)

11. Januar 2020, 19 Uhr, Berg WOZZECK (ca. 2:00) Gesungen in Deutsch (mit deutschen Untertiteln)

01. Februar 2020, 19 Uhr, The Gershwins' PORGY AND BESS (ca. 3:40) Gesungen in Englisch (mit deutschen Untertiteln)

29. Februar 2020, 19 Uhr, Händel AGRIPPINA (ca. 4:10) Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

14. März 2020, 19 Uhr, Wagner DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (ca. 2:45) Gesungen in Deutsch (mit deutschen Untertiteln)

11. April 2020, 19 Uhr, Puccini TOSCA (ca. 3:20) Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

09. Mai 2020, 19 Uhr, Donizetti MARIA STUARDA (ca. 3:10) Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln) Die Längen verstehen sich inkl. Pausen. Die Opernübertragungen starten ohne Vorprogramm.

Quelle: CinemaxX Holdings GmbH (ots)