Spahn in Panik: „AfD will mich verhaften!“

Als früherer Gesundheitsminister war er einer der Schlimmsten in der Coronazeit! Jetzt hat er Panik vor einer AfD Regierung und fürchtet, dass die Handschellen klicken. Warum er hunderttausende Menschen geschädigt hat, erfahren Sie im heutigen Brennpunkt. Über die Hintergründe informieren Sie heute im Studio, Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer.

