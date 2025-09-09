Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spahn in Panik: „AfD will mich verhaften!"

Spahn in Panik: „AfD will mich verhaften!“

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Als früherer Gesundheitsminister war er einer der Schlimmsten in der Coronazeit! Jetzt hat er Panik vor einer AfD Regierung und fürchtet, dass die Handschellen klicken. Warum er hunderttausende Menschen geschädigt hat, erfahren Sie im heutigen Brennpunkt. Über die Hintergründe informieren Sie heute im Studio, Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV

