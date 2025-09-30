Nach NRW-Wahl: AfD verliert, Clan-Krieg bricht los!

Das Verbrechen blüht in Nordrhein-Westfalen und dennoch entschieden sich die Wähler in den Bürgermeister-Stichwahlen gegen die AfD. Am selben Abend eskaliert der Clankrieg mittels einer Straßenschlacht mit viel Blut, Messern und sogar einem Toten. Ist das Ruhrgebiet überhaupt noch zu retten? Alle Hintergründe erfahren Sie von Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

