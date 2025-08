Ivo Sasek skizziert einen Ausweg aus der wahnsinnigen Rüstungsspirale

Die Welt steckt in einer politischen Sackgasse. Das Thema Krieg wird pausenlos angeheizt und die Völker über instrumentalisierte Medien gegeneinander aufgehetzt! Kein Frieden in Sicht. Im Gegenteil: Aufrüstung und Mobilmachung sind die aktuellen Schlagworte. Viele verstummen Angesichts dieser wahnsinnige Kriegstreiberei. Wo bleibt der Aufschrei? Ivo Sasek zeigt einen genialen Ausweg: Ja zum Krieg, aber – nur Merz, Putin, Trump & Co. in die Kampfarena.

Das Thema Krieg wird pausenlos angeheizt. Kein Friede in Sicht. Im Gegenteil, Aufrüstung und Mobilmachung sind die aktuellen Schlagworte. Mitte Juli haben sich die USA und die NATO darauf geeinigt, dass die Ukraine massive Mengen an militärischer Ausrüstung bekommt. Bezahlen werden dafür die Europäer zu 100 %, wie es Präsident Trump formulierte. Mit immer mehr, mit immer neuen Schulden. Keine Bundesregierung hatte seit 1967 einen größeren Rüstungshaushalt als die amtierende unter Kanzler Merz. Das Säbelrasseln wird immer lauter und kommt immer näher. Ab 2026 soll in Dänemark die Wehrpflicht auch für Frauen gelten. In Schweden will man das Einberufungsalter für ehemalige Offiziere von 47 auf 70 Jahre anheben. Auf die Frage, ob im Falle eines Angriffs Moskaus auf einen NATO-Mitgliedstaat Deutschlands Soldaten bereit wären, russische Soldaten zu töten, antwortet der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius mit JA!...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV