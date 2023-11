Ausgelacht: Scholz flieht aus Bundestag!

Das gab es noch nie: Auch wenn wir Deutsche derzeit alles andere als Grund zum lachen haben, über „unseren“ Kanzler kann man sich nur all zu oft aufregen oder amüsieren. Jetzt hat auch der Bundestag einmal herzlich über den Kanzler lachen dürfen, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Was genau geschehen ist und wie Scholz von Alice Weidel abgewatscht wurde, erfahren Sie heute von Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV