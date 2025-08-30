Dr. Daniele Ganser: Kiew 2014 - Der Putsch, der Europa in den Krieg stürzte (15.8.2025)

Der Krieg in der Ukraine begann nicht erst mir der illegalen russischen Invasion vom 24. Februar 2022, sondern schon mit dem illegalen Putsch in Kiew vom 20. Februar 2014. Dieser Putsch wurde durch die USA unterstützt. Auf den Putsch folgte der Bürgerkrieg. Wer den Putsch von 2014 nicht kennt, kann den Krieg in der Ukraine nicht verstehen. Der Ukrainer Dr. Ivan Katchanovski ist Politikwissenschaftler und forscht in Kanada an der Universität von Ottawa. Er hat im September 2024 ein wichtiges Buch zum Putsch in Kiew publiziert: The Maidan Massacre in Ukraine. The Mass Killing that Changed the World (260 Seiten). In seinem Buch beweist er, dass der Putsch eine False Flag Operation war, eine Operation unter falscher Flagge.

Was ist am 20. Februar 2014 in Kiew passiert? „Das Buch zeigt, dass die Erzählung zum Massaker auf dem Maidan, welche von den Regierungen und den Leitmedien im Westen und auch von Wikipedia verbreitet wurde, falsch ist“, erklärt Katchanovski. „Diese Erzählung behauptete, die Proteste auf dem Maidan seien friedlich gewesen und das Massaker sei durch Scharfschützen der Regierung auf Befehl von Präsident Janukowitsch erfolgt.“ Doch das ist eine Lüge.

„Eine genaue Analyse der Daten zeigt, dass das Massaker auf dem Maidan, bei dem vom 18. bis zum 20. Februar 2014 sowohl Demonstranten wie auch Polizisten getötet wurden, eine erfolgreiche Operation unter falscher Flagge war“, so Katchanovski. „Diese wurde durch die Anführer der Proteste auf dem Maidan organisiert und durchgeführt. Verdeckte Scharfschützen schossen aus Gebäuden, welche unter der Kontrolle der Maidanbewegung standen, um die Macht in der Ukraine zu übernehmen.“

Quelle: Daniele Ganser