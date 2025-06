80 Jahre UNO – Was bringt sie der Weltgemeinschaft wirklich?

Vor 80 Jahren, am 26. Juni 1945 wurde in San Francisco die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet. Der Gründungstext der neuen internationalen Organisation hatte das Ziel, den weltweiten Frieden und die Sicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg sicherzustellen. Aber was bringt die UNO der Weltgemeinschaft wirklich? Hat sie das in ihrer Charta erklärte Hauptziel erreicht? Fördert sie mit der Agenda 2030 friedliche Gesellschaften? Welchen Einfluss hat die Rockefeller-Familie auf die UNO?

Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise zu den Anfängen dieser Regierungsorganisation. Finden Sie heraus, wie es unter dem Deckmantel schöner Worte aussieht und was uns in Zukunft blüht, wenn die tatsächlichen Ziele der Agenda 2030 umgesetzt werden. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV