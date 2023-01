Nachrichten AUF1 vom 10. Jänner 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Krankheitswellen: Folge der Schwächung des Immunsystems durch die Gen-Spritze?

+ Christian Hafenecker (FPÖ) im AUF1-Gespräch: „Pharmavertreter dominierten Beraterstäbe“

+ Deutschland: Verschärfung des Waffenrechts richtet sich gegen die Anständigen

+ „Warum wir demonstrieren“: Cottbuser Aktivisten debattierten in der „Mühle“

+ Öffentlich-rechtliche Medien: ARD-Skandalsender rbb knöcheltief im Korruptionssumpf

+ USA: Leider keine Verschwörungstheorie – Polizei will Killer-Roboter einsetzen

+ Brasilien: Sturm aufs Regierungsviertel soll kommunistische Säuberungen legitimieren

+ Die gute Nachricht: Prähistorische Zeichen in Höhlenmalereien entschlüsselt

Kurzmeldungen:

+ Österreich: Zwingende U-Haft bei schweren Straftaten aufgehoben

+ Irre: Privatunternehmen verstreut Schwefel in der Atmosphäre

+ Gagen-Explosion: Unverschämte Selbstbedienung der EU-Beamten

+ Linke Kirche: Görlitzer Bischof knickt vor Homo-Lobby ein

+ US-Armee: Hunderte Soldaten mit Verhaltensstörungen eingestellt

Quelle: AUF1