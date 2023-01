Grüne Gewalt: Lützerath vor der Schlacht

Im rheinischen Kohlerevier rüsten Linksradikale zur gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei. Luisa Neubauer, die deutsche Ausgabe von Greta Thunberg, ist schon vor Ort und wird mit ihrer Prominenz Tausende von sogenannten Klima-Aktivisten anlocken. Es werden bürgerkriegsähnliche Unruhen befürchtet. Welche Bedeutung hat die Schlacht um ein Dörfchen, das längst von allen Bewohnern verlassen wurde?

Das sind einige unserer weiteren Themen:

• Berlin-Wahl: Das sind die Kandidaten

• Ufos: Fragen und Antworten

• Freddy: Politische Kreuzungen

• Brasilien: Protest gegen Lula

Quelle: COMPACTTV