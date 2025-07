Merz blamiert: Massendemos gegen Selenski!

Da hat all das verschenkte deutsche Steuergeld doch nichts gebracht! Kanzler Merz' bester Kumpel Selenski verliert nun endgültig die Rückendeckung im eigenen Volk und der Kanzler macht dabei eine ratlose Figur. Stehen Klitschko und Co. bereits als Nachfolger in den Startlöchern? Und könnte mit Selenskis Ende nun auch endlich der Krieg ein Ende finden? Militärhistoriker Peter Feist und Chefredakteur Jürgen Elsässer führen durch diesen spannenden Brennpunkt.

