Interview mit Dr. Christina Baum: “Können 100 Ärzte lügen?

In Deutschland wird derzeit jeder mundtot gemacht, der die Wahrheit oder eine andere als die vorgegebene Wahrheit sagt. Doch ohne Aufklärung kommen wir aus der aktuellen Situation nicht heraus. Nur über die Macht der Straße ist momentan in Berlin etwas zu erreichen, sagt Dr. Christina Baum, die als “Kind der DDR” ebenso wie viele andere Ostdeutsche fassungslos vor den Scherben eines ursprünglich freien und demokratischen Landes steht. Als die Politik über den Maskenzwang an Schulen verhandelte, hatte man das Gefühl, nicht mit Menschen, sondern mit Marionetten, mit Robotern, zu sprechen. Doch wie kommt es, dass alles global abläuft – in Dimensionen, die sich nur schwer begreifen lassen? Diese und weitere Fragen diskutiere ich mit der Zahnärztin und Politikerin Dr. Christina Baum.

Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Damit wir, das Team von Kai Stuht, unabhängig bleiben und den Film fertigstellen können, unterstützt uns bitte auf der Spendenplattform „Gofundme” https://gofund.me/e89964d3. Quelle: apolut