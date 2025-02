Erdbeben: Weidel und Orban schmieden Allianz!

Wichtiger Erfolg für ein Europa der freien Völker: Viktor Orbán hatte es bislang nie so mit der AfD - doch heute endlich der gemeinsame Schulterschluss mit Alice Weidel! Was bedeutet das für die EU? Und könnte das die Bundestagswahl noch einmal beeinflussen? Jürgen Elsässer und Paul Klemm geben Ihnen alle Infos und analysieren zudem die gescheiterte Regierungsbildung zwischen FPÖ und ÖVP in Österreich.

