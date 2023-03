Elsässers Kriegstagebuch: Widerstand wächst!

Die Proteste der vergangenen Woche waren laut und erfolgreich. Zehntausende Menschen zog es auf die Straße, u.a. unseren COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer, welcher daraufhin von Linksextremisten angegangen wurde. Derweil entwickelt sich die Lage an der Front zugunsten Russlands, doch die Zeichen stehen nicht auf Frieden. Was wird sich diese Woche ereignen? Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand mit dieser vierminütigen Zusammenfassung in Jürgen Elsässers Kriegstagebuch.

Dies sind die Themen: 0:07 – Erfolgreiche Friedenskundgebungen in Deutschland



0:30 – Wortgefecht zwischen Linksextremen und Jürgen Elsässer auf der „Wagenknecht-Demo“



2:00 – Kriegsspezifische Kurzmeldungen

Quelle: COMPACTTV