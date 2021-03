SchrangTV: Letztes Video: Damit ist alles gesagt!

"Seit über einem Jahr sprechen wir über diese mühseligen Corona-Themen, doch in Wahrheit befinden wir uns gerade mal am Anfang des Wahnsinns. Es ist so unvorstellbar, was man mit uns vor hat, dass die meisten Menschen es einfach nicht glauben können." Dies schreibt Heiko Schrang auf Schrang TV.

Schrang weiter: "Diese Sendung ist anders als alle anderen SchrangTV Formate, ich bitte euch dieses Video dringend zu teilen und das Video zu sichern, bevor es gelöscht wird."

Quelle: SchrangTV