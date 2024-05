Symposium "Recht trifft Medizin" - Teil 1

Werden unsere Grundrechte von der WHO bedroht? Was haben wir aus der Corona-Pandemie wirklich gelernt? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Medizin und des Rechts. Ergründen Sie herausfordernde Themen, wie die Rolle der WHO, die dringende Notwendigkeit der Wahrung unserer Grundrechte in Zeiten von Krisen und beginnen Sie mit der intensiven Analyse der vergangenen Ereignisse. Am 27.April 2024 fand das Symposium “Recht trifft Medizin” in Heilbronn statt, “ein Symposium der Spitzenklasse”, wie der Veranstalter, die National Health Federation (NHF USA), resümierte.

Unter den Referenten waren u.a.:



Tom Lausen, Autor und Sachverständiger des Bundestags



Dr. Walter Weber vom Verein “Ärzte für Aufklärung”



Sucharit Bhakdi, Medizinischer Experte und Virologe



Catherine Austin Fitts, ehemalige Ministerin in der Bush-Administration u.v.m.



Dies ist Teil 1 mit dem Präsidenten der National Health Federation (NHF), Scott C. Tips, J.D.; Robert Meier, Redakteur beim Schweizer Radiosender “Kontrafunk”; Nicole Höchst, Bundestagsabgeordnete der AfD sowie Tom Lausen, Datenanalyst und Sachverständiger des Bundestages.

Quelle: Druschba FM