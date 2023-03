Zum Tode des Biologen Clemens Arvay – die Öko-Psycho-Somatik wird weiterleben!

Wir sind zu tiefst bestürzt und trauern um unseren Mitstreiter im Kampf um eine neue Gesundheitskultur. Ruhe in Frieden, Clemens Arvay! Persönliches Statement von Prof. Jörg Spitz: "In den Medien finden sich zunehmend Meldungen über den Freitod von Clemens Arvay. Da ich Clemens im Rahmen meiner Arbeit für die Akademie bereits vor etlichen Jahren kennenlernen durfte, erlaube ich mir an dieser Stelle einige Anmerkungen.

Für diejenigen, die ungeachtet des enormen Engagements von Clemens in den öffentlichen Medien für die objektive Informationen der Bevölkerung zu Fragen der Gesundheit nicht kennen, findet sich hier einen Nachruf. Gerne schließen wir uns dem dort getätigten Aufruf zu einer Rückkehr zur sachlichen Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft an. Clemens gehört bereits seit einigen Jahren zu dem großen Kreis der Experten der Akademie für menschliche Medizin. Sein erster Auftritt war ein Vortrag zur „Bedeutung des Waldes für unser Immunsystem“ im Rahmen unseres Kongresses für menschliche Medizin zum Thema „Autoimmunerkrankungen“, für den er vom fachkundigen Publikum großen Beifall erntete. Es war offenkundig, dass er als Biologe für seine Botschaft brannte. Der von ihm geprägte Begriff der „Öko-Psycho-Somatik“ unterstreicht die Bedeutung der Umwelt für unsere Gesundheit. Es wird klar, dass Körper Geist und Seele nur dann eine Chance haben, sich gesund zu entwickeln, gesund zu bleiben oder auch wieder gesund zu werden, wenn eine gesunde Umwelt uns die nötigen Ressourcen dafür zur Verfügung stellt. Diese Botschaft hat mich seinerzeit sehr beeindruckt und dazu veranlasst, seine Vorstellungen in unser Konzept zu integrieren, was dann zur Entwicklung des Begriffes „Naturdefiziteffekt“ als Ursache der Zivilisationskrankheiten und letztlich zu unserer Forderung/Vision einer neuen Gesundheitskultur geführt hat. Leider haben ihn die Umstände der letzten Jahre und sein Engagement in Sachen Aufklärung zum Thema Impfung daran gehindert, sich voll in die Weiterentwicklung dieses visionären Konzeptes einzubringen, auch wenn noch einige Bücher, wie zum Beispiel „Wir können es besser“ (2020) oder aktuell die „Naturgeschichte des Immunsystems“ (2022) erschienen sind.

Wir werden daher im Rahmen der Umsetzung unserer eigenen Vision einer Nneuen Gesundheitskultur dafür Sorge tragen, dass die Arbeit des Forschers Clemens Arvay nicht in Vergessenheit geraten wird. Als einen ersten Beitrag stellen wir daher seinen damaligen Vortrag auf dem Kongress für menschliche Medizin auf YouTube zur Verfügung. Wir wünschen uns mehr Mitstreiter für die Etablierung einer Neuen Gesundheitskultur und würden uns freuen, wenn Sie anderen von unserer Arbeit und unserer Mission erzählen. Helfen Sie bitte mit, den Naturdefiziteffekt zu neutralisieren. Je größer das Netzwerk, desto größer die Chance auf Veränderung! Bleiben Sie gesund, aktiv, hellwach und kritisch! Jörg Spitz"



Quelle: Akademie für menschliche Medizin