„Wenn du dich nicht um deine Bürgerrechte kümmerst, wird es kein anderer tun.“ - Andreas Lichert, Politiker

„Komm runter von der Couch. Hör auf zu meckern. Was auch immer es ist, wichtig ist es in Aktion zu kommen. Noch haben wir Möglichkeiten demokratischer Partizipation – wer weiß, wie lange noch.“ Der hessische Landtagsabgeordnete (AfD) Andreas Lichert gewährt in diesem Exklusiv-Interview interessante Einblicke hinter die politischen Kulissen und betont die Notwendigkeit der Beteiligung jedes einzelnen Bürgers, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu erhalten.

Andreas Lichert: „Wichtig ist, tu was. Komm runter von der Couch. Hör auf zu meckern. Was auch immer es ist, wichtig ist es in Aktion zu kommen. Noch haben wir Möglichkeiten demokratischer Partizipation – wer weiß, wie lange noch. Deswegen ist genau jetzt der richtige Moment, aktiv zu werden. Egal, wie; egal, was – tu‘ was! Wenn du dich nicht um deine Bürgerrechte kümmerst, wird es kein anderer tun.“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV