Weltklimakonferenz: Klimawahn mit Fakten widerlegt - Interview mit Prof. Dr. Kutschera

Sehen Sie anlässlich der 28. Weltklimakonferenz in Dubai ein Interview mit Prof. Dr. Kutschera. Erfahren Sie von einem Evolutionsbiologen Fakten über CO₂ und die Erderwämung und entscheiden Sie selbst, ob es einen Grund für die derzeitige Klimahysterie gibt. In einem Gespräch zwischen Kla.TV und dem Evolutionsbiologen Prof. Dr. Ulrich Kutschera, der in Deutschland und in den USA als aktiver Forscher, Buchautor und Musiker arbeitet, wurde das Thema „Corona-Wahn“ diskutiert. Heute wollen wir das aktuelle Thema „Weltklimakonferenz und Kohlendioxid-Phobie – Erderwärmung oder globale Abkühlung“ besprechen.

Kla.TV: Herr Professor Kutschera, Ihr aktuelles Buch trägt den Titel: „Der Corona-Wahn. Von der Virus-Angst zurück zur Klima-Hysterie“. Was haben Coronaviren mit dem Klima zu tun? Prof. Kutschera: Ja, das wird man sich fragen. Da muss ich halt ein weiteres Mal auf meine eigene wissenschaftliche Tätigkeit zurückkommen. Wir hatten ja schon dargelegt, dass ich mich seit 45 Jahren mit Sexualbiologie, Evolution von Egeln und (deren) Verwandten beschäftige...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV