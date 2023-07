Interview mit Dr. Susanne Leschik – “Können 100 Ärzte lügen?”

Im März 2020, als große Teile der Bevölkerung in Schockstarre verharrten, verfasste Professor Bhakdi seinen offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel, in dem er den Wunsch äußerte, mit der gebotenen Weitsicht die Vor- und Nachteile einer Einschränkung des öffentlichen Lebens und die daraus resultierenden Folgen abzuwägen. Dieser Brief sei es gewesen, der ihr nach einer kurzen Phase der blinden Angst im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet hätte, sagt Dr. Susanne Leschik. Vieles am medial verbreiteten Narrativ war zu unethisch, unmoralisch und menschenfeindlich.

Jetzt ist es an der Zeit, für Menschlichkeit einzustehen und von der Symptombehandlung in der Medizin zur Ursachenbehandlung zu wechseln. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut