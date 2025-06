Nachrichten AUF1 vom 06. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ „Heterodoxer Extremismus“: So kämpft der Inlandsgeheimdienst gegen AUF1

+ AUF1 im Visier: Zweites Spendenkonto gesperrt – in nur einer Woche!

+ Kriegstüchtig! Deutschland ernennt eigenen Staatssekretär – nur für Aufrüstung!

+ NATO-Protest in Rostock: Lässt sich die Friedensbewegung spalten?

+ Massive russische Luftangriffe auf Großstädte in Ukraine

+ Beleidigte US-Präsident Trump Kanzler Merz gleich beim ersten Besuch?

+ Showdown zwischen Trump und Musk: Zerbricht jetzt die MAGA-Bewegung?

+ Schockdaten zu Autismus nach Impfungen vertuscht – Millionen Menschen geschädigt!

+ Wird Ungarn wirklich das EU-Stimmrecht entzogen?

+ Kayvan Soufi-Siavash: „Journalisten, die der Regierung negativ auffallen, machen ihren Job richtig“

Quelle: AUF1