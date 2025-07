Im Gespräch: Helmut Roewer: "Ein klassischer Verfassungsputsch"

Eine erodierende Sicherheitslage, ein Konflikt, der aus dem Nahen Osten nach Deutschland einstrahlt und die innere Sicherheit bedroht; Politiker, die durch ihre Äußerungen den Konflikt im Inland anheizen, anstatt die Lage zu befrieden, massiver Zuzug aus dem Ausland. All das gefördert von der Bundesregierung und zudem massive Grundgesetzänderungen nach der Bundestagswahl ohne Mandat vom Souverän. Im Interview erklärt Dr. Helmut Roewer, Verfassungsschutzpräsident a.D. aus Thüringen, dass wir in 2025 einen Putsch von oben erlebt haben, es aber keinen Aufruhr in der Bevölkerung gab. Roewer geht in dem Interview auch auf das Compact-Urteil ein.

Das Interview führte Markus Fiedler. Quelle: apolut