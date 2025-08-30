Magdeburg: CSD-Party am Terror-Tatort!

Heftig: In Magdeburg feiert die LGBTQ-Szene direkt am Tatort des Terror-Anschlags vom 20. Dezember. Unsere Reporterin Lilli Marlen fragt die Party-Wütigen, was das soll. Eine Oma wird handgreiflich.

