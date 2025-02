„UNO-Mitarbeiter/in sollte man werden“ – satirisch Ernstes

Wieso nicht UNO-MitarbeiterIn werden? Kostenlos Business Class fliegen, die Welt bereisen, ein Leben in Saus und Braus genießen und dazu ein Gehalt zwischen 65.000 und 80.000 Euro verdienen! Klingt toll, oder? Aber hast du gewusst, dass die Vereinten Nationen zusammen mit der WHO und dem WEF das Herzstück der Agenda 2030 bilden? Das ultimative Ziel dieser Agenda ist die Einrichtung einer Eine-Welt-Regierung mit nicht gewählten Führern. Möchte jemand für einen Arbeitgeber tätig sein, der solch eine Agenda gegen die Menschheit verfolgt? Den Lohn und alle diese Nebenleistungen beziehen, welche die Völker der Mitgliedstaaten über ihre Steuergelder berappen müssen?

Nun ist die Zeit gekommen, in der sich Belinda entscheiden muss, was aus ihr werden soll. Ach Mensch – sie ist völlig überfordert mit der Berufswahl. Für welchen Beruf soll sie sich nur entscheiden? Schreinerin wurde ihr von der Berufsberaterin empfohlen. Gerne ist sie kreativ und würde in der Werkstatt stehen.

Doch das Schreinergewerbe ist nicht gerade bekannt für gut bezahlte Löhne … und zudem immer dieser Staub – nein, das ist kein Beruf für sie. Viel schöner wäre es als Köchin zu arbeiten. Die Palette aus unterschiedlichen Farben, Formen, Düften und Geschmack würden wohl jedem Genießer ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubern. Ein Blick ins Internet ändert ihre Meinung schlagartig. Als Köchin würde sie gerade einmal einen durchschnittlichen Stundenlohn von 17,– EUR verdienen. Nicht, dass es ihr einzig um den Lohn ginge, aber dieses Entgelt für einen stressigen Job, bei dem man den ganzen Tag auf den Beinen steht; das geht ja wohl gar nicht.

Vielleicht passt es besser, im Bereich der Lebensmittelherstellung tätig zu sein. Als Landwirtin wäre sie viel draußen in der Natur und würde einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung leisten. Das hieße tagein, tagaus um 5:00 Uhr aufstehen, um die Kühe zu melken. Das ebenfalls zu einem durchschnittlichen Stundenlohn von 17,– EUR. Ach nee, lieber nicht. Verzweifelt holt sie sich eine Tasse Tee in der Küche. Oh, was hört sie da? Ihre Eltern schauen wie jeden Abend um 19:45 Uhr die aktuellen Nachrichten auf Kla.TV. Da spricht gerade ein Mann in einem Interview, der wohl seinen Traumjob gefunden hat...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV