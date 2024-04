Irre Zensur: „USA“ ist jetzt Hitler-Geheimcode

Woche für Woche ein neuer politisch korrekter Irrsinn. Jetzt hat der Versand-Riese Zalando vor der Abkürzung „USA“ als Klamotten-Aufdruck gewarnt. Warum das? Und was hat Hitler damit zu tun? Unser Kommentator Maximilian Pütz klärt auf. Wir leben in einer Clownswelt, deren Irrsinn kaum mehr steigerbar ist. Nun hat der DAX-Konzern und Online-Händler Zalando angekündigt, den Schriftzug „USA“ auf eine unternehmensinterne schwarze Liste zu setzen und alle entsprechenden Produkte aus dem Shop zu schmeißen.

Große Datenbank gegen „Nazi-Codes“

Der Grund: Auch hier soll es sich angeblich um einen ganz supergeheimen Nazi-Code handeln. Die mehr als nur weit hergeholte Begründung für dieses Blacklisting: Winifred Wagner, die Schwiegertochter Richard Wagners sowie eine glühende Hitler-Verehrerin, soll dieses Kürzel in ihren Briefen stellvertretend für „Unser seliger Adolf“ verwendet haben.

Dies wird nun zum Anlass für eine völlig lächerliche Zensuraktion im eigenen Shop genommen. Eine derartige politische Paranoia hat in Deutschland zuletzt bei der Stasi geherrscht. Weitere solche Brüller könnten folgen: Der Online-Schuhverkäufer aus Berlin arbeitet seit Neuestem nämlich mit dem Hamburger Verein „Laut gegen Nazis“ zusammen und hat mit diesem eine Kampagne gestartet: „Fashion against Fascism“. Man habe die „größte Online-Datenbank gegen Nazi-Codes“ ins Leben gerufen. So wolle man „die Verbreitung rechtsextremer Botschaften in der Modeindustrie verhindern.“

Na dann mal Prost. Mehr zu diesem neuesten Stück aus dem Irrenhaus erfahren Sie in dem neuesten Video von Maximilian Pütz.

Quelle: COMPACT-TV