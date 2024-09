Die Drahtzieher hinter 9/11

Die große Kla.TV Enthüllung zum Jahrestag: Diese Dokumentation deckt bis jetzt unbekannte, aber bemerkenswerte Fakten zu 9/11 auf. Sie liefert Indizien dafür, dass Personenkreise im Vorfeld von diesem Ereignis wussten. Neben unverzichtbarem Hintergrundwissen zur 9/11-Kommission kommen auch unglaubliche Verflechtungen und Machenschaften der US-Regierung dieser Zeit ans Licht. Und was hat es dabei auch mit dem vorgeblichen Täter Osama bin Laden auf sich?

Am 11. September 2001 erschütterten die Ereignisse rund um das World Trade Center in New York und das Pentagon die Weltbevölkerung. Ein Ereignis, das nach wie vor die Welt prägt. Dieser Tag, der auch Nine Eleven genannt wird, hatte zahlreiche Kriege zur Folge und ermöglichte Regierungen, weltweit die Kontrolle der eigenen Bevölkerung massiv auszubauen.



Gemäß der offiziellen Darstellung der US-Regierung und der Mainstream-Medien entführten 19 Terroristen vier Flugzeuge am Morgen des 11. Septembers. Zwei Flugzeuge flogen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, die kurze Zeit später in sich zusammenstürzten. Eine dritte Maschine stürzte in das Pentagon, den Sitz des US-Verteidigungsministeriums. Ein viertes Flugzeug stürzte bei Pittsburgh ab. Bei den Anschlägen kamen 2.989 Menschen ums Leben. Unmittelbar nach den Attentaten wurden von der US-Regierung und den Medien Osama bin Laden und die Terrororganisation Al-Qaida als Täter präsentiert.



1. Hält diese offizielle Darstellung der US-Regierung und der Mainstream-Medien einer genauen Prüfung stand? Zahlreiche Fakten, Expertenmeinungen, Untersuchungen und Augenzeugenberichte rütteln sehr stark an der Glaubwürdigkeit der offiziellen Regierungsversion.

Einsturz der Zwillingstürme durch kontrollierte Sprengung?

Zahlreiche Untersuchungsergebnisse und andere Fakten weisen auf eine kontrollierte Sprengung hin. Beispielsweise fand ein internationales Forscherteam rund um den Chemiker Dr. Niels Harrit von der Universität Kopenhagen im Zuge einer wissenschaftlichen Untersuchung große Mengen des Sprengstoffs Nanothermit in den Trümmern der Zwillingstürme. In einem wissenschaftlichen Artikel über ihre Untersuchungen kommen die Forscher zum Ergebnis, dass die zwei entführten Flugzeuge die Einstürze nicht verursachten, sondern dass Sprengstoff im Voraus in den Gebäuden platziert wurde.



Aussage Dr. Niels Harrit: „Wir fanden Nanothermite in den Trümmern. […] Es kann Dinge sprengen und es kann Dinge schmelzen. Beide Eigenschaften wurden wahrscheinlich verwendet, so wie ich es sehe. Geschmolzenes Metall strömt aus dem Südturm einige Minuten vor dem Zusammenbruch.“

Der Hausmeister des World Trade Centers William Rodriguez machte folgende bemerkenswerte Aussage: „Die erste Explosion gab es im Untergeschoss B2. Es gab sechs Untergeschosse im Gebäude. Noch bevor das Flugzeug das Gebäude traf. [...] Ich war dort, habe Leute gerettet, welche ich auch der 9/11 Kommission vorgestellt habe, das ist die Kommission die eingerichtet wurde, um das Ganze zu untersuchen. Aber sie wurden nicht ein einziges Mal angehört. [...] Ich war 20 Jahre lang Hausmeister und hatte den einzigen Generalschlüssel am 11. September.“



Feuerwehrleute und hunderte Augenzeugen, die von Sprengungen und Explosionen berichteten, wurden nicht in der offiziellen Darstellung der Regierung berücksichtigt.

„Als ich in die Halle kam, klang es wie Schüsse und dann gab es drei gewaltige Explosionen.“

„Als wir in die Lobby kamen, war diese total zerstört. Ich denke, da ist eine Bombe explodiert noch bevor das Flugzeug in das Gebäude krachte.“

„Auf dem Weg zum 8. Stockwerk gab es eine gewaltige Explosion, die uns zurückwarf.“

„Wir waren mit unserer Ausrüstung im Treppenhaus. Und dort gab es eine schwere Explosion.“



An der offiziellen Regierungsversion ist nach wie vor der Umstand ungeklärt, dass der Beton der Zwillingstürme durch den Einsturz pulverisiert (!) wurde.

Aussage Peter Ketcham: „Sehen Sie sich den Schutt an, der übrig blieb. Es sind keine großen Stahlteile oder große Betonstücke. Es sind feine Partikel.“

Augenzeugen:

„Wo sind all die Trümmer hingekommen? Der Beton wurde pulverisiert. Ich war am Dienstag hier und es war wie auf einem fremden Planeten. […] Der Beton war einfach pulverisiert.“ […] „Wir haben hier Bürogebäude mit 210 Stockwerken. Man findet hier keinen Schreibtisch, man findet keinen Stuhl, kein Telefon, keinen Computer. Das größte Stück eines Telefons, dass ich gefunden habe, war die Hälfte der Tastatur – es war ungefähr so groß. Das Gebäude stürzte zu Staub zusammen.“



Ground Zero bezeichnet das Gelände des bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 zerstörten World Trade Centers. Diese Bezeichnung wird in der Militärsprache für die oberirdische Explosionsstelle einer Atombombe oder Rakete verwendet.



WTC 7

Das World Trade Center 7 befand sich nicht direkt auf dem Ground Zero, sondern nördlich außerhalb des Geländes.

Die wenigsten wissen, dass dieses Hochhaus ebenfalls am 11. September einstürzte, obwohl es von keinem Flugzeug getroffen wurde. Es fiel senkrecht in sich zusammen, wie dies bei einer Sprengung auch üblich ist.

Das von der US-Regierung finanzierte „National Institute of Standards and Technology“, abgekürzt NIST, führte die offizielle Untersuchung zum Einsturz von WTC 7 durch.

Der NIST-Bericht untermauerte die offizielle Regierungsversion: Demnach habe das WTC 7 durch herunterfallende Trümmer der Zwillingstürme Feuer gefangen und fiel in sich zusammen.

Dazu der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser: „Wie kann denn ein Gebäude mit 81 Stahlsäulen durch Feuer in den freien Fall übergehen? Weil beim freien Fall müssen alle 81 Stahlsäulen zur gleichen Sekunde weg. […] Bisher ist in der Geschichte noch nie, also wirklich noch gar nie, ein Gebäude wegen Feuer eingestürzt, ein Stahlskelett-Gebäude.“



Im Jahr 2019 wurde in den Vereinigten Staaten eine unabhängige Studie zu WTC 7 veröffentlicht. Sie wurde von der University of Alaska Fairbanks präsentiert. Die wichtigste Erkenntnis dieser Studie ist, dass Feuer den Einsturz von WTC 7 am 11. September nicht verursacht hat.

Zum Ergebnis dieser Studie äußerte sich Dr. Daniele Ganser wie folgt: „Sie sagt, alle 81 Stahlsäulen müssen in der gleichen Sekunde ihre Stabilität verloren haben. Und das ist eigentlich eine andere Formulierung für Sprengung.“



2017 warf der langjährige NIST-Mitarbeiter Peter Ketcham dem Institut vor, den Untersuchungsbericht zugunsten der Regierungsversion gefälscht zu haben:

„Die Rolle von NIST war, wie ich es verstehe, die Einstürze der drei Word-Trade-Center-Türme zu untersuchen. Und damit meine ich, die Türme 1, 2 und 7 zu bestimmen, warum sie eingestürzt sind. […] Nach kürzester Zeit wurde mir klar, dass die Untersuchung der Einstürze des World Trade Centers durch NIST keine ernsthafte und echte Studie war. […] Ich hatte immer geglaubt, dass die Forschung von NIST höchst seriös war. Nun zu sehen, was sie mit der Untersuchung und dem Bericht über das World Trade Center gemacht hatten, machte mich fassungslos. […] Mir wurde sofort klar, dass es erdrückende Beweise gab, dass alle drei Türme – 1, 2 und 7 – aufgrund von kontrollierter Sprengung einstürzten. […] Ich sah, dass kontrollierte Sprengung als naheliegendste Ursache überhaupt nicht untersucht wurde. Genau genommen wurde es in ein oder zwei Sätzen im Bericht abgehandelt.“

Berichterstattung der Medien am Tag von 9/11

In der Livesendung der BBC wurde über den Einsturz des WTC 7 berichtet und dies, während das Gebäude noch stand. Tatsächlich ereignete sich der Einsturz des Hochhauses erst zwanzig Minuten später. Neben der britischen Fernsehanstalt hatte auch CNN zu früh vom Einsturz berichtet. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass gewisse Medien vorinformiert waren.



2. In Anbetracht dieser Fakten, die für eine kontrollierte Sprengung sprechen, stellen sich nun unweigerlich folgende Fragen:

Wer ist der Besitzer des World Trade Centers?

Wer war für die Sicherheit dieses Gebäudekomplexes zuständig?

Gibt es Indizien dafür, dass Personen von diesen Ereignissen im Vorfeld wussten?



Errichtung des World Trade Centers in New York

Ende der 1950er Jahre setzte sich der Bankier und Globalstratege David Rockefeller für die Errichtung des World Trade Centers ein. 1958 gründete Rockefeller dazu die Downtown-Lower Manhattan Association und übernahm deren Vorsitz. Große Unterstützung bei der Errichtung erhielt er dabei von seinem Bruder Nelson Rockefeller, der zu dieser Zeit Gouverneur von New York war. Die Zwillingstürme wurden aus diesem Grund von New Yorker Boulevardzeitungen „Nelson“ und „David“ genannt.

Der 2017 verstorbene David Rockefeller saß ab 1949 im Vorstand des Council on Foreign Relations und leitete es später. Hinter dieser Denkfabrik verbirgt sich so viel Macht, dass das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL bereits 1975 als von der „einflussreichsten privaten Institution Amerikas und der westlichen Welt“ schrieb. Bis in die Gegenwart zieht der CFR, also der Council on Foreign Relations, als eine Art Schattenregierung die Fäden. Aus dieser strategischen Schaltstelle heraus wird die US-Administration mit dem Ziel gelenkt, die von David Rockefeller und dem CFR angestrebte Weltregierung – auch Neue Weltordnung genannt – voranzubringen.

Der CFR wurde im Jahr 1921 von bekannten Bankern wie John D. Rockefeller Junior, dem Vater von David und Nelson Rockefeller, gegründet und wird seitdem maßgeblich durch die Familie Rockefeller finanziert.



Eine erste Spur zu den Drahtziehern hinter 9/11 liefert die bemerkenswerte Aussage des preisgekrönten US-amerikanischen Filmemachers Aaron Russo von 2007 – kurz vor seinem Tod: „Ich hatte einen Freund, Nick Rockefeller. [...] Als ich für das Gouverneursamt in Nevada antrat, kontaktierte er mich über eine Anwältin und wir wurden Freunde. […] Er war derjenige, der mir – elf Monate bevor 9/11 geschah – gesagt hatte, es würde ein Ereignis geben. Er sagte mir nie, was dieses Ereignis sein würde. Aber auf dieses Ereignis sollte eine Invasion Afghanistans durch Amerika folgen, um Pipelines vom Kaspischen Meer zu bauen. Wir würden im Irak einmarschieren, um die Ölfelder einzunehmen und Militärbasen im Mittleren Osten zu etablieren – um alles zu einem Teil der Neuen Weltordnung zu machen.

[…] Ich erinnere mich, wie er mir erzählte, dass wir Soldaten sehen werden, welche in Höhlen von Afghanistan und Pakistan nach Leuten suchen. Es wird diesen Krieg gegen den Terror geben, bei dem es keinen echten Feind gibt. Das Ganze wird ein gigantischer Schwindel sein; ein Vorwand für die Regierung, das amerikanische Volk zu kontrollieren. […] Aber der Krieg gegen den Terror ist ein Schwindel, ein Witz. […] Das letztendliche Ziel, das diese Leute im Sinn haben, ist die Erschaffung einer Weltregierung – angeführt von der Bankenindustrie, von den Bankern. […] Die Agenda ist es, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Alles Geld soll sich nur noch in diesen Chips befinden. Es wird kein Bargeld mehr geben. Und Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen.“



Warum wusste Nick Rockefeller bereits im Vorfeld von 9/11 und den darauf folgenden Kriegsplänen? Nick Rockefeller, den man hier mit Aaron Russo sieht, ist ebenfalls Mitglied des CFR.

Wer war für die Sicherheit des World Trade Centers verantwortlich?

Für die Sicherheit dieses Gebäudekomplexes war ab 1993 bis zu den Ereignissen von 9/11 das Unternehmen Stratesec beauftragt. Wie sich später herausstellte, saß ausgerechnet Marvin Bush, der Bruder des damaligen US-Präsidenten George W. Bush, von 1993 bis 2000 im Vorstand dieses Unternehmens.



Wer ist der Besitzer des World Trade Centers?

Der Milliardär Larry Silverstein pachtete in den 1980er Jahren ein Grundstück gegenüber dem World Trade Center-Komplex und erbaute darauf das 1987 eröffnete Hochhaus WTC 7.

Silverstein unterzeichnete außerdem sechs Wochen vor dem 11. September 2001 einen auf 99 Jahre befristeten Pachtvertrag für die beiden Zwillingstürme des World Trade Centers. Gleichzeitig schloss er eine Versicherung ab, die auch im Falle von terroristischen Anschlägen galt. Schließlich profitierte er von 9/11, da er neben der vereinbarten Versicherungssumme von 3,5 Milliarden Dollar zusätzlich 1,1 Milliarden Dollar erhielt.

Wie kam es dazu? Silverstein forderte von der Versicherung zweimal die vereinbarte Versicherungssumme, da die Zwillingstürme durch zwei Flugzeuge – laut Silverstein also durch zwei unabhängige Ereignisse zerstört worden seien. Die Summe, die er von der Versicherung erhielt, konnte er für den Neubau des World Trade Centers einsetzten.

Die amerikanische Investmentgesellschaft Blackstone Group ist ein Unternehmenspartner von Larry Silverstein. Sie übernahm im Jahr vor den Anschlägen die Hypothek des WTC 7. Die Blackstone Group wurde von Peter George Peterson und Stephan Allen Schwarzman gegründet. Peterson war zur Zeit von 9/11 nicht nur der leitende Vorsitzende der Blackstone Group, sondern auch der Vorsitzende des CFR. Schwarzman ist ebenso Mitglied im CFR.



Larry Silverstein ist außerdem ein guter Freund von David Rubenstein, dem aktuellen Vorsitzenden des CFR. Hier sieht man David Rubenstein bei einer Online-Konferenz mit Silverstein: „Es ist mir eine große Ehre, meinen Freund Larry hier zu haben.“

Das neue WTC 7 wurde 2006 eröffnet. Silverstein ließ auf dem Vorplatz des neuen Gebäudes den sogenannten „Silverstein Park“ errichten. Dieser Park ist eine Darstellung des Allsehenden Auges – jener Symbolik, die man auch am US-Dollarschein an der Spitze der Pyramide findet. Es symbolisiert die Errichtung einer Neuen Weltordnung unter luziferischer Herrschaft.

2021 wurde, im Auftrag von Larry Silverstein, im „Auge“ des Silverstein Family Parks ein Kunstwerk aufgestellt, das sich aus mehreren Pyramiden zusammensetzt. Dies ist ebenfalls eine Andeutung auf die von diesen Kreisen angestrebte Neue Weltordnung.

Folgende Tatsache lässt darauf schließen, dass auch Larry Silverstein Vorwissen von den Plänen rund um 9/11 hatte: In Interviews gab er stets an, dass er seine Vormittage normalerweise mit Frühstücksbesprechungen im Nordturm des World Trade Centers und mit neuen Mietern im Gebäude verbrachte. Ausgerechnet am Morgen des 11. Septembers 2001 befand er sich außerhalb des World Trade Centers.

3. Die offizielle 9/11-Kommission untersuchte von 2002 bis 2004 die Ursachen und Hintergründe des 11. Septembers. Wie unabhängig und vertrauenswürdig ist diese 9/11-Kommission?

Gibt es Verflechtungen der 9/11-Kommission zu den genannten Personenkreisen?

Durch den enormen Druck der Öffentlichkeit sah sich die US-Regierung 2002 gezwungen, eine Untersuchung von 9/11 vorzunehmen. Die daraufhin eingesetzte 9/11-Kommission betonte stets die Unabhängigkeit ihrer Untersuchung.

US-Präsident George W. Bush verweigerte anfänglich die Zustimmung zu einer unabhängigen Kommission. Im November 2002 stimmte das Weiße Haus schließlich doch zu, aber mit dem Vorwand, dass Bush selbst den Kommissionsvorsitzenden bestimmt. Bush ernannte daraufhin ausgerechnet den früheren Außenminister Henry Kissinger zum Kommissionsvorsitzenden. Dieser war bis zum Tod von David Rockefeller einer seiner engsten Freunde und gilt als einer der wesentlichen Globalstrategen, was die Aufrichtung einer Neuen Weltordnung betrifft. Kissinger ist ebenso Mitglied im CFR und war von 1977–1981 im Vorstand des CFR tätig.



Kissinger musste nach kurzer Zeit als Vorsitzender der 9/11-Kommission zurücktreten, da er die Kunden seiner Wirtschaftsberatungsfirma nicht öffentlich machen wollte. Von den Familien der 9/11-Opfer wurde ihm außerdem vorgeworfen, finanzielle und politische Verbindungen nach Saudi-Arabien – unter anderem zur Familie bin Laden – zu unterhalten.



Daraufhin wurde Thomas Kean von Präsident Bush zum neuen Vorsitzenden ernannt. Sein stellvertretender Vorsitzender wurde Lee Hamilton. Sowohl Thomas Kean als auch Lee Hamilton sind Mitglieder im CFR.



Die 9/11-Kommission führte vor allem die öffentlichen Zeugenbefragungen durch und gab Erklärungen zum Verlauf der Untersuchung ab. Die eigentliche Arbeit, das Anfordern, Sammeln und Auswerten relevanter Dokumente sowie das Erstellen des Abschlussberichts, oblag einem Stab von 78 Mitarbeitern. Dieser wurde von Philip Zelikow als Exekutivdirektor geleitet. Zelikow schrieb die offizielle Geschichte zu 9/11. Wie ist es anders zu erwarten: Auch Philip Zelikow ist Mitglied des CFR.

Im März 2004 machte der Journalist Jim Mann bekannt, dass Zelikow für Saddam Husseins Sturz eintrat und im September 2002 jenes Strategiepapier verfasste, mit dem Bush 2003 den Irakkrieg legitimierte. Zelikow wurde immer wieder vorgeworfen, die 9/11-Kommission zur Rechtfertigung des Irakkrieges zu benutzen.



Der Buchautor und Arzt Dr. Heiko Schöning beschrieb die Arbeit der 9/11-Kommission in seinem Buch Game Over folgendermaßen: „Für alle, die sich einen gesunden Menschenverstand bewahrt haben, ist nur die Kenntnis einer einzigen parlamentarischen Anhörung nötig. […] vom Montag, 26. Jänner 2004. Der geschäftsführende Direktor der staatlichen 9/11-Untersuchungskommission Dr. Philip Zelikow und seine Assistentin Susan Ginsburg […] zeigten einen angeblich gefundenen, fast unversehrten Pass eines […] Flugzeugentführers, der in einen [Turm des] World Trade Centers in New York gestürzt sein soll. Warum „angeblich“? Weil dies praktisch physikalisch unmöglich ist!“

Der Publizist Paul Craig Roberts kam 2011 zu folgendem Resümee: „Die Kommission habe wichtige Zeugen nicht vorgeladen und nur Zeugen gehört, die die Regierungssicht bestätigten, um die tatsächlichen Vorgänge kontrolliert politisch zu verdecken.“



Auffallend ist auch die Reaktion von George W. Bush. Die Befragung seiner Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice durch die 9/11-Kommission fand am 8. April 2004 statt. Bush erlaubte ihr die Aussage jedoch nur unter der Bedingung, dass die Kommission ihn selbst und Vizepräsident Dick Cheney nicht öffentlich, unvereidigt und ohne Aufzeichnung befragen würde. Die Anhörung von Präsident Bush und seinem Vizepräsident Dick Cheney zum 11. September erfolgte schließlich hinter verschlossenen Türen und ohne Eidesleistung.

George W. Bush lehnte auch lange Zeit die Freigabe von Geheimdienstberichten ab, die er in den Wochen vor den Vorfällen von 9/11 erhielt. Im November 2003 kam es dann zu einem Kompromiss. Das Weiße Haus gewährte nur den zwei Kommissaren Philip Zelikow und Jamie Gorelick Einsicht in die Geheimdienstberichte, die Bush erhielt. Neben Zelikow ist – wen wundert es – auch Jamie Gorelick Mitglied im CFR.



Der Senator Max Cleland lehnte diese Zensur der Akteneinsicht strikt ab und kündigte deshalb im Dezember 2003 seinen Austritt aus der Kommission an. Er wurde durch Bob Kerry, ebenso ein Mitglied des CFR, ersetzt.



Neben der 9/11-Kommission ermittelten die CIA und das FBI zu den Hintergründen von 9/11.

Die CIA wurde zum Zeitpunkt des 11. Septembers von George Tenet geleitet. Er gab ganz klar zu verstehen, dass es für die Nachforschungen in bestimmten Bereichen Tabuzonen gebe. George Tenet ist ebenfalls Mitglied des CFR.

Robert Mueller war von 2001 bis 2013 Direktor des FBI. Er wurde von Präsident George W. Bush in dieses Amt berufen. Auch Robert Mueller steht dem CFR sehr nahe. Hier bei einem Treffen im Council on Foreign Relations.



4. 9/11 war der Auslöser für den „Krieg gegen den Terror“. Erst durch diese Ereignisse und der damit ausgelösten Angst vor Terrorismus akzeptierten die amerikanische Bevölkerung und die westliche Welt die US-geführten Militäraktionen.

Am 20. September 2001 kündigte US-Präsident Bush in einer Rede den „Krieg gegen den Terror“ an: „Unser Krieg gegen den Terrorismus beginnt mit der Al-Qaida, aber er wird dort nicht enden. [...] Die Amerikaner sollten sich nicht auf eine Schlacht, sondern auf einen lang andauernden Feldzug einstellen, wie wir ihn bislang noch nicht erlebt haben.“

Knapp vier Wochen nach 9/11 begannen die USA und Großbritannien mit den Militäroperationen in Afghanistan. Mehrere Städte wurden aus der Luft attackiert. 240.000 Tote und 5,5 Millionen Menschen auf der Flucht sind die grausame Bilanz des 20-jährigen Krieges in Afghanistan.



2003 erfolgte der Angriff auf den Irak. US-Präsident Bush beschuldigte den Irak, Terroristen zu unterstützen und Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Diese Begründung für den völkerrechtswidrigen Irakkrieg erwies sich im Nachhinein als Lüge. Die US-Studie „Der Irak-Krieg 2003 und vermeidbare menschliche Opfer“ geht in einer niedrigen Schätzung davon aus, dass der Irakkrieg etwa einer halben Million Menschen das Leben gekostet hat. Im Irakkrieg wurde von Seiten der USA tausend Tonnen Uranmunition eingesetzt. Die Missbildungen bei Kindern nahmen dramatisch zu.



US-Präsident Barack Obama führte während seiner gesamten Amtszeit den „Krieg gegen den Terror“ weiter fort. Die USA und europäische Länder bombardierten Libyen im Jahr 2011 acht Monate lang ununterbrochen und verwüsteten ganze Landstriche. Mit Libyen wurde ein Land zerstört und geplündert, das die beste soziale Infrastruktur und das höchste Pro-Kopf-Einkommen Afrikas hatte. Zehntausende Menschen wurden im Krieg getötet, viele weitere tausend starben in den folgenden zehn Bürgerkriegsjahren.



Die dramatische Kriegsbilanz in Syrien: Mehr als 600.000 Menschen kamen ums Leben, darunter schätzungsweise 55.000 Kinder. Bis zu 12 Millionen Syrer verloren ihre Heimat.

Eine Studie des Watson Institute der Brown University aus dem Jahr 2023 zeigt deutlich, dass die US-Kriege seit 9/11 4,5 Millionen Menschen das Leben kosteten.

Durch die Kriege in Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Libyen, Somalia und Syrien wurde 2015 außerdem eine massive, bis heute anhaltende Flüchtlingsbewegung ausgelöst.

Darüber hinaus führte 9/11 weltweit zu neuen Gesetzen zur Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung.



5. Das Regierungskabinett von George W. Bush führte nach dem 11. September diesen „Krieg gegen den Terror“ mit Millionen Todesopfern. Anhand der Fakten lassen sich nicht nur Verbindungen zwischen CFR und 9/11-Kommission erkennen, sondern auch zwischen CFR und der Bush-Regierung.

Das engere Regierungsteam von US-Präsident George W. Bush, bildete die Administration des Krieges gegen den Terror. Es setzte sich wie folgt zusammen:

Präsident: George W. Bush, Vizepräsident: Dick Cheney, Außenminister: Colin Powell, Verteidigungsminister: Donald Rumsfeld, Stellvertretender Verteidigungsminister und politischer Berater von Präsident Bush: Paul Wolfowitz, sowie die Nationale Sicherheitsberaterin: Condoleezza Rice.

Davon waren vier Personen zur Zeit ihrer Amtszeit Mitglieder des CFR:

Dick Cheney, Colin Powell, Paul Wolfowitz und Condoleezza Rice.



Durch Enthüllungen wie z.B. des italienischen Hochgradfreimaurers Gioele Magaldi ist bekannt, dass nahezu das gesamte Regierungsteam zur gleichen Zeit in die Freimaurerei eingeweiht war. Mitglieder der freimaurerischen Ur-Loge Hathor Pentalpha sind George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz und Condoleezza Rice. Auch der nachfolgende US-Präsident Barack Obama, der den Krieg gegen den Terror weiter vorantrieb, ist zusammen mit dem aktuellen US-Präsident Joe Biden sowie mit Bill und Hillary Clinton Mitglied der Ur-Loge Maat. Diese Ur-Logen, in denen die Hochgradfreimaurerei organisiert ist, verfolgen in ihrem Wirken ebenso die Errichtung einer „Eine Welt Regierung“.

Der Terroristenführer Osama bin Laden wurde für die Anschläge vom 11. September 2001 als Hauptdrahtzieher präsentiert.



Gioele Magaldi enthüllte, dass Osama bin Laden ebenso ein Hochgradfreimaurer und Mitglied der Ur-Loge „Hathor Pentalpha“ ist – zusammen mit nahezu allen US-Regierungspolitikern zur Zeit von 9/11. Bin Laden wurde ursprünglich in die freimaurerische Ur-Loge „Three Eyes“ eingeweiht, welche 1968 von David Rockefeller, Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski gründet wurde. Neben Osama bin Laden sind bzw. waren auch George Bush sen., Dick Cheney, Condoleezza Rice und Nelson Rockefeller Teil dieser Geheimloge. Auch der aktuelle Vorsitzende des CFR, David Rubenstein, und der Langzeitpräsident des CFR, Richard Haass, sind Teil der Ur-Loge „Three Eyes“.

In diesem Zusammenhang wird die Verbindung zwischen der Familie Bush und der Familie Bin Laden verständlich:

Der Vater von Osama bin Laden stieg im Königreich Saudi-Arabien ab den 1950er Jahren mit seinem Unternehmen Saudi Binladin Group zum führenden Bauunternehmer und Multimillionär auf. Salim bin Laden, der älteste Halbbruder von Osama bin Laden, leitete ab 1972 bis zu seinem Tod das Familienunternehmen. Er war als Investor über Unternehmen wie die Carlyle Group geschäftlich eng mit George Bush sen. verbunden. Zusammen mit dessen Sohn George W. Bush gründete er im Jahr 1978 die Ölfirma Arbusto Energy in Texas.

In den Tagen nach dem 11. September wurde der Flugverkehr in den USA verboten. Jedoch ermöglichte das FBI laut internen Regierungsdokumenten Angehörigen von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden und anderen Saudi-Arabern am 13. September 2001 die schnelle Ausreise aus den USA. Das Weiße Haus unter US-Präsident George W. Bush erteilte die Erlaubnis, sechs Privat-Jets und zwei Dutzend Verkehrsflugzeuge außer Landes zu bringen. Die Dokumente, die dies aufdeckten, mussten im Jahr 2015 veröffentlicht werden, da die Bürgerrechtsgruppe „Judicial Watch“ vor Gericht erfolgreich auf ihre Herausgabe geklagt hatte.

Wie verhält es sich aber mit den Video-Drohbotschaften von Osama bin Laden, die von den Mainstream-Medien laufend ausgestrahlt wurden? Laut den Enthüllungen von Magaldi handelte Bin Laden nach einem vorgegebenen Drehbuch.

Sogar der Faktencheck von SWR3 musste zugeben, dass es an der offiziellen Version hinsichtlich der Täterschaft von Osama bin Laden berechtigte Zweifel gibt:

„Die offizielle Version besagt, dass 19 meist saudi-arabische Terroristen die Flugzeuge entführt und zum Absturz gebracht hätten. […] Auftraggeber soll Osama bin Laden gewesen sein, der Kopf von Al-Qaida. […] Es gibt dafür aber keinen eindeutigen Beweis! […] Der deutsche Bundesverwaltungsrichter Dieter Deiseroth hat darauf hingewiesen, dass kein unabhängiges Gericht die von Geheimdiensten vorgelegten Beweise für Bin Ladens Täterschaft je überprüfen konnte.“



Auch Osama bin Ladens Tod ist sehr merkwürdig und wirft Fragen auf. Offiziell wurde er nach Angaben der US-Regierung für tot erklärt. Demnach wurde Bin Laden von der US-Navy erschossen. Von der Leiche des „meistgesuchten Terroristen der Welt“ wurde jedoch kein Foto gemacht. Die Leiche wurde nach offiziellen Angaben ins Meer geworfen. Beweise dafür gibt es jedoch nicht.



Fazit

Bei der Suche nach den tatsächlichen Drahtziehern, Hintermännern und Akteuren von 9/11 stößt man immer auf denselben Personenkreis. Nach einer genaueren Überprüfung der offiziellen 9/11-Kommission sowie der US-Regierung zur Zeit von 9/11, rücken der Name David Rockefeller und der lange Zeit von ihm geleitete Council on Foreign Relations sehr stark ins Blickfeld. Sogar bei Osama bin Laden, der vor aller Welt als Haupttäter von 9/11 präsentiert wurde, sind Verflechtungen zu diesen Personen und Schaltstellen sehr deutlich erkennbar.



Um nur die offizielle Darstellung den nächsten Generationen weiterzugeben und die Spur zu den in dieser Sendung aufgezeigten Personenkreisen zu verwischen, wurde von den genannten Drahtziehern nichts dem Zufall überlassen. 2014 wurden nämlich am Gelände des World Trade Centers eine Gedenkstätte und ein Museum eingeweiht.

Das 9/11 Museum erzählt die Geschichte des 11. Septembers und ist nach eigenen Angaben die wichtigste Institution, die sich mit der Erforschung dieses Anschlags beschäftigt.

David Rockefeller war Ehrenmitglied der Jury, welche die Auswahl für die Architektur der World Trade Center-Gedenkstätte traf. Er war auch im Vorstand der World Trade Center Memorial Foundation – jener Stiftung, die für den Bau und die Finanzierung der Gedenkstätte und des 9/11-Museums beauftragt war. Insgesamt steuerte David Rockefeller 15 Millionen Dollar für diese Einrichtung bei. Neben Rockefeller findet man auch Peter George Peterson im Direktorium der World Trade Center Memorial Foundation. Peterson war von 1985 bis 2007 Vorsitzender des Council on Foreign Relations – also in der Zeit, in der die Geschehnisse rund um 9/11 stattfanden.

Die in dieser Sendung aufgezeigten Fakten und Zusammenhänge bedürfen der dringenden Überprüfung vor einem unabhängigen Gericht. Insbesondere die Verflechtungen zum CFR sowie zur Familie Rockefeller und die durch 9/11 ausgelösten Kriegsverbrechen mit Millionen Todesopfern erfordern eine Untersuchung und gerechte Ahndung vor einem unabhängigen Gericht. Die tatsächlichen Hintergründe von 9/11 werden unter Beobachtung der Bevölkerung kommen – ebenso der Plan, eine Weltregierung zu etablieren. Nur so ist es möglich, dass diese Drahtzieher die ahnungslosen Völker nicht weiter unterwerfen und die Menschen deren hinterlistige Pläne zukünftig rechtzeitig erkennen und ihnen Einhalt gebieten.

Verbreiten Sie daher bitte diese Sendung mit ihrem explosiven Inhalt an möglichst viele Menschen aus Ihrem Umfeld.

Wichtiger Hinweis

Kla.TV möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die in dieser Sendung genannten Personen, Hintergründe und Verflechtungen, nicht zum Ziel haben, den Zuseher zu einem antisemitischen Urteil zu verleiten.

Selbst wenn sich in dieser Sendung genannte Personen als Juden ausgeben, sollte jeder Zuschauer im Bewusstsein behalten, dass es sich in vielen Fällen nicht so verhält. Denn oftmals lässt sich nach einer genaueren Untersuchung folgendes feststellen: Personen, die durch Aufdeckungs- und Aufklärungsarbeit ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, geben sich gerne als Juden aus, um Kritiker sofort als Antisemiten zu stigmatisieren und um selbst unter dem Deckmantel des Judentums einen besonderen Schutz zu genießen.

Dass man es in vielen Fällen gar nicht mit echten Juden zu tun hat, sondern mit einer luziferischen Ideologie, wird ausführlich in den Sendungen „Wider Rassismus und Verschwörung“ (siehe: www.kla.tv/23509) und „Das Geheimnis der Obelisken“ (siehe: www.kla.tv/14340) dargelegt.



Wie es auch in der Bibel in Offb. 2,9 steht: „...die sagen, sie seien Juden, und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans.“



Quellen/Links:

Offizielle Regierungsdarstellung zu 9/11

https://www.lpb-bw.de/terrorusa

https://www.mdr.de/geschichte/mitteldeutschland/jahrestage/kalenderblatt-elfter-september-terroranschlaege-tante-ju-kapital-marx-wwf-naturschutz-gruendung100.html

https://www.zdf.de/kinder/logo/11-september-2001-100.html

Einsturz der Zwillingstürme durch kontrollierte Sprengung?



https://de.wikipedia.org/wiki/Ground_Zero

WTC 7

https://de.wikipedia.org/wiki/National_September_11_Memorial_and_Museum#/media/Datei:WTC_Building_Arrangement_in_preliminary_site_plan.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology

https://en.wikipedia.org/wiki/NIST_World_Trade_Center_Disaster_Investigation

https://www.nist.gov/world-trade-center-investigation

https://ine.uaf.edu/wtc7

https://ine.uaf.edu/media/222439/uaf_wtc7_draft_report_09-03-2019.pdf

Berichterstattung der Medien am Tag von 9/11

https://www.diepresse.com/270796/911-verschwoerungstheorien-um-die-bbc

Errichtung des World Trade Centers in New York

BUCH David Rockefeller - Erinnerungen eines Weltbankiers, Seite 533 - 537

https://de.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

https://de.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

https://www.cfr.org/historical-roster-directors-and-officers

https://www.spiegel.de/politik/ein-politbuero-fuer-den-kapitalismus-a-9aa6a1fe-0002-0001-0000-000041389590

https://de.wikibrief.org/wiki/James_Warburg

https://www.philanthropyroundtable.org/hall-of-fame/john-rockefeller-jr

BUCH von Lars Schall, Denken wie der Feind - 9/11 und die Geopolitik des Terrors, Seite 44

https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Russo

https://www.imdb.com/title/tt1852085

https://www.cfr.org/membership/roster

Wer war für die Sicherheit des WTC verantwortlich?

https://de.wikipedia.org/wiki/Marvin_Bush

https://www.sourcewatch.org/index.php/Marvin_Bush

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratesec

Wer ist der Besitzer des WTC?

https://de.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

https://de.wikipedia.org/wiki/Larry_Silverstein

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/larry-silverstein-einigt-sich-im-world-trade-center-streit-15304570.html

https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-acquires-debt-on-7-world-trade-center

https://de.wikipedia.org/wiki/Blackstone_Group

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_George_Peterson

https://www.cfr.org/membership/roster

https://www.cfr.org/board-directors

https://de.wikipedia.org/wiki/7_World_Trade_Center

http://kensmithworkshop.com/silverstein-family-park.html

https://rew-online.com/silverstein-and-stella-celebrate-installation-of-wtc-star

https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/Allsehendes_Auge

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/mythos--die-groessten-raetsel-der-geschichte--das-geheimnis-der-illuminaten-100.html

https://avareurgente.com/de/liste-der-okkulten-symbole-und-ihre-ueberraschende-bedeutung

https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Silverstein

https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2021/09/10/larry-silverstein-durst-oculus-20-years-and-20-billion-after-911-the-world-trade-center-is-still-a-work-in-progress/?sh=7c89dbe061d2

Offizielle 9/11-Kommission

https://de.wikipedia.org/wiki/9/11-Kommission

https://libraries.indiana.edu/lee-h-hamilton-9-11-commission-papers

https://www.cfr.org/historical-roster-directors-and-officers

https://www.cfr.org/membership/roster

https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-my-friend-david-rockefeller-a-man-who-served-the-world/2017/03/30/bd4789b0-13f6-11e7-ada0-1489b735b3a3_story.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Philip_Zelikow

BUCH von Dr. Heiko Schöning, Game Over – Covid-19 Anthrax-01, Seite 360 – 365

https://www.faz.net/aktuell/politik/09-11-ausschuss-bushs-wende-um-180-grad-1143107.html

https://www.spiegel.de/politik/ausland/bush-und-cheney-vor-dem-ausschuss-der-praesident-sagt-aus-und-kaum-einer-darf-zuhoeren-a-297475.html

Ermittlungen FBI und CIA

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/newyork-world-trade-center-1942-2002

https://de.wikipedia.org/wiki/George_Tenet

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Mueller

https://www.cfr.org/event/robert-s-mueller-iii

9/11 war Auslöser für den Krieg gegen den Terror

https://www.lpb-bw.de/terrorusa

https://www.nzz.ch/international/der-krieg-in-afghanistan-forderte-240000-tote-ld.1640684

https://www.dw.com/de/irak-krieg-nach-der-l%C3%BCge-folgte-der-v%C3%B6lkerrechtsbruch/a-64942299

https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg#Verluste

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Milit%C3%A4reinsatz_in_Libyen_2011

https://www.wsws.org/de/articles/2021/03/11/pers-m11.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/eine-billion-dollar-600000-tote-7749859.html

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2023/Indirect%20Deaths.pdf

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2023/05/16/brown-university-war-deaths-report/6441684255322

https://www.swissinfo.ch/ger/politik/rueckschau_2015-die-fluechtlingswelle-erreicht-europa/41841218

https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_11._September_2001

https://www.zdf.de/kinder/logo/9-11-auswirkungen-heute-100.html

US-Administration des Krieges gegen den Terror

https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_George_W._Bush

https://www.vanityfair.com/news/2009/02/bush-oral-history200902

https://de.wikipedia.org/wiki/Condoleezza_Rice

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz

https://www.cfr.org/membership/roster

https://web.archive.org/web/20100429024703/http://www.cfr.org/about/membership/roster.html

BUCH von Gioele Magaldi, Massoni – Società a responsabilità illimitata. La scoperta delle Ur-Lodges

https://www.hdg.de/lemo/biografie/osama-bin-laden.html

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/339825/vor-20-jahren-terroranschlaege-vom-11-september

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-39333416

https://de.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

https://de.wikipedia.org/wiki/Salim_bin_Laden

https://www.derstandard.at/story/721557/bush-machte-geschaefte-mit-bin-laden-bruder

DOKUMENTARFILM von Michael Moore, Fahrenheit 9/11

https://de.wikipedia.org/wiki/9/11-Kommission

https://www.focus.de/politik/ausland/bush-half-bin-laden-clan-moore-hatte-recht_id_2436497.html

https://www.n-tv.de/politik/Wie-starb-Osama-bin-Laden-wirklich-article17581231.html

https://www.bild.de/politik/ausland/osama-bin-laden/osama-bin-laden-tot-al-qaida-terror-chef-in-pakistan-getoetet-alle-news-im-ticker-17686428.bild.html

9/11-Gedenkstätte und 9/11-Museum

https://de.wikipedia.org/wiki/National_September_11_Memorial_and_Museum

https://newyorkaktuell.nyc/world-trade-center-2

https://www.911memorial.org

https://de.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

https://www.911memorial.org/support/donate/founders

https://www.nyc.gov/html/om/pdf/memorial_bd_list.pdf

Quelle: Kla.TV