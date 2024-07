In Frieden kommen – Aufruf zur Demo am 3.8. in Berlin von Marco Rima

Sich gegenseitig Gehör schenken, andere Sichtweisen entdecken – es gilt viele Arten des Mensch-Seins zu achten. Der Wunsch nach Frieden vereint uns. Mir dir, mit mir und der Welt in Frieden kommen und ihn gemeinsam feiern. Dazu lädt Marco Rima dich ein. Am 03.08.2024 in Berlin. Diese Demonstration zielt darauf ab, ein starkes Zeichen für Frieden, Freiheit und eine innovative Gesellschaft zu setzen, sowie die Vielfalt und Kraft dezentraler Organisationen zu vereinen.

Einladung an alle zur Teilnahme und Mitgestaltung

Die Demonstration am 3. August 2024 wird Auftakt für ein mehrtägiges Ereignis sein. Initiativen und Einzelpersonen sind eingeladen, eigene Themen und Ideen auf Demonstrationstrucks vorzustellen. Diese Plattform soll dazu dienen, den von der Regierung immer weiter eingeschränkten Debattenraum zu öffnen, fortschrittliche Konzepte für eine bessere Gesellschaft zu teilen und Mitmachangebote zu schaffen. Michael Ballweg, Gründer der Querdenken-Bewegung, erinnert an die erfolgreiche Idee des verbotenen Querdenken-Camps von 2020 und kündigt an, auch dieses Jahr wieder einen Raum für Austausch und Gemeinschaft zu bieten.

“Es waren immer die Außenseiter, die die Welt verändert haben”, betont Ballweg. Mit der bevorstehenden Großdemonstration in Berlin beabsichtigt er, diese These erneut zu bestätigen und zu zeigen, dass der Drang nach Freiheit und Veränderung mächtiger ist als jede Form von Unterdrückung. Berlin wird ab dem 3. August nicht nur Schauplatz einer Demonstration sein, sondern auch ein lebendiges Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs.

Versammlungsinformationen

Datum: 03.08.2024

Beginn: 15:30 Uhr

Ende: 20:00 Uhr

Versammlungsort:

Hofjägerallee am Großen Stern/Siegessäule

Programm:

03.08.2024 12:00 Uhr – Aufzug

03.08.2024 15:00 Uhr – Kundgebung 15:30 UHR

QUERDENKEN-Camp von 03.08.2024 20:00 bis 18.08.2024 20:00 Uhr

Demo-LKW Anmeldung

Die Demonstrationen am 01.08.2020 und 29.08.2020 wurden deshalb so großartig, weil viele von Euch ihren eigenen Demo-LKW mitgebracht haben. Eure Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied und zeigt unsere Stärke und Vielfalt.

Jetzt ist es wieder soweit! Wenn ihr euren eigenen Demo-LKW zur nächsten Großdemonstration am 03.08.2024 in Berlin mitbringen möchtet, füllt bitte das folgende Formular aus:

Anmeldeformular für Demo-LKW (https://f.querdenken-711.de/b0308-lkw/)

Mit eurem Beitrag wird es wesentlich schwieriger, die Demonstration zu verbieten, selbst wenn die Hauptbühne besetzt wird. Lasst uns gemeinsam für unsere Rechte und Freiheiten einstehen!

Ansprechpartner

Wie schon in den Jahren zuvor, sind insgesamt 11 Teams an der Arbeit. Damit die Kommunikation einfacher und direkt mit den Teams erfolgt, wendet Euch bei Fragen, Ideen, Unterstützungsangeboten etc. bitte direkt an die jeweiligen Ansprechpartner.

Flyer

Deine Mitmenschen kannst Du mit Flyern und Aufklebern informieren – hier findest Du die Druckdaten.

Weitere Informationen zur Großdemonstration hier: https://apolut.net/pressemitteilung-querdenken-711-grossdemonstration-in-berlin-am-03-08-2024/

Quelle: apolut