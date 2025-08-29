Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
KRASS: KI-Bands brechen alle Rekorde! Gefahr für die Seele?!

29.08.2025
Bild: Screenshot Youtube
Bild: Screenshot Youtube

Digital erstellte Musik erobert den Markt: Doch welche Folgen wird das bald haben? Und steckt dahinter ein geheimer Plan? Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: Schrang-TV

