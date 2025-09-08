Spotlight: Billy Six über seine Haft in Venezuela und unterlassene Hilfe der Bundesregierung

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 08.09.2025 um 14:31 durch Sanjo Babić
Billy Six (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Der Journalist Billy Six bereist immer wieder die Konfliktherde der Erde. Dass er dabei gelegentlich von Landesregierungen bzw. deren Geheimdiensten wegen Spionageverdacht oder ähnlichem festgesetzt wird, ist meistens der instabilen politischen Lage der jeweiligen Länder geschuldet. Billy Six konnte sich darauf verlassen, dass die Bundesregierung bzw. die Auslandsvertretung Deutschlands alles in die Wege leitet, um ihn schnell zu befreien. Nach seiner jüngsten Verhaftung in Venezuela musste der ehemalige Auslandskorrespondent und jetziger Chefredakteur des Deutschland-Magazins feststellen, dass die deutschen Behörden nicht nur nicht geholfen haben, sondern anscheinend auf eine Haftverlängerung hingearbeitet haben.

 Dieses befremdliche Verhalten, was mit einer angenommenen AfD-Nähe des Journalisten in Verbindung stehen soll, landete dieses Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Ausschnitt aus dem Interview mit Billy Six | Inhaftiert und vom Staat im Stich gelassen ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-billy-six/

Quelle: apolut

