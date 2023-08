Fachkräftemangel – Teil 5: Fachkräftestrategie als Teil des Great Reset

Wenn die Regierung einerseits vorgibt, den Fachkräftemangel bekämpfen zu wollen, andererseits ihn durch ihre Politik eher verstärkt, liegt der Verdacht nahe, dass die Regierung andere Ziele verfolgt, als sie vorgibt. Die letzte Folge dieser Sendereihe untersucht daher die Vernetzungen der Bundesregierung. Sind unsere Regierungsmitglieder wirklich noch so unabhängig, dass sie zum Wohle des eigenen Volkes entscheiden können? Welche Personen nehmen tatsächlich in den Hinterzimmern Einfluss auf die Bundesregierung? Was sind ihre Ziele und warum ist ihnen die Ausweitung der Migration so wichtig? Antworten hierzu erfahren Sie in dieser Sendung.

Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Sendereihe zum Fachkräftemangel, heute mit der abschließenden Frage: Was will die Bundesregierung tatsächlich mit ihrer Fachkräftestrategie bewirken? Quelle: Kla.TV