Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet 21. AZK: Dr. Ana Maria Mihalcea: „Selbstorganisierende Nanotechnologie im Blut“ mit Ausweg aus dem Drama

21. AZK: Dr. Ana Maria Mihalcea: „Selbstorganisierende Nanotechnologie im Blut“ mit Ausweg aus dem Drama

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 11:11 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38454) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38454) / Eigenes Werk

Frau Dr. Ana Maria Mihalcea warnt in ihrem Referat an der 21. AZK vor der transhumanistischen Agenda. Durch die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie sollen neue Organismen – sogenannte Transhumane – geschaffen werden. Nach einem Dokument der Europäischen Kommission würden bis zum Jahr 2050 genetisch „verbesserte“ Menschen sogar die Mehrheit bilden – erreicht durch eingepflanzte bzw. eingeimpfte technologische Implantate. Frau Dr. Mihalcea liefert Beweise für diese Nanotechnologie, welche in den COVID-19-Impfstoffen, im Blut sowie im Geoengineering-Niederschlag gefunden wurden. All dies klingt wie ein schlechter Film.

Doch hören Sie, wie AZK-Gründer Ivo Sasek die scheinbar ausweglose Situation in eine mutmachende Botschaft verwandelt. [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte safari in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige