21. AZK: Dr. Ana Maria Mihalcea: „Selbstorganisierende Nanotechnologie im Blut“ mit Ausweg aus dem Drama

Frau Dr. Ana Maria Mihalcea warnt in ihrem Referat an der 21. AZK vor der transhumanistischen Agenda. Durch die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie sollen neue Organismen – sogenannte Transhumane – geschaffen werden. Nach einem Dokument der Europäischen Kommission würden bis zum Jahr 2050 genetisch „verbesserte“ Menschen sogar die Mehrheit bilden – erreicht durch eingepflanzte bzw. eingeimpfte technologische Implantate. Frau Dr. Mihalcea liefert Beweise für diese Nanotechnologie, welche in den COVID-19-Impfstoffen, im Blut sowie im Geoengineering-Niederschlag gefunden wurden. All dies klingt wie ein schlechter Film.

Doch hören Sie, wie AZK-Gründer Ivo Sasek die scheinbar ausweglose Situation in eine mutmachende Botschaft verwandelt. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV