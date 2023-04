Dr. Erich Visotschnig: „Systemisches Konsensieren – Ein Beitrag zur Wiederbelebung der Demokratie“

Der Vortrag von Dr. Erich Visotschnig "Systemisches Konsensieren – Ein Beitrag zur Wiederbelebung der Demokratie" fand am 4. Juli 2018 im Münchener Zukunftssalon statt. Veranstalter waren BenE München e.V., der oekom e.V. und der oekom verlag. Parteienstreit, Politikverdrossenheit, sinkende Wahlbeteiligung – ist die Demokratie am Ende? Keineswegs, sie arbeitet nur mit den falschen Mitteln. So die Überzeugung von Erich Visotschnig, der zusammen mit anderen ein neues Wahlsystem für kollektive Entscheidungsprozesse entwickelt hat.

Das System des Systemischen Konsensierens zeigt eine Alternative zu den Schwächen des Mehrheitsprinzips auf und ermöglicht es den Menschen, sich effektiver in Entscheidungsprozesse einzubringen. Dadurch entsteht eine neue demokratische Kultur, in der nicht länger Großkonzerne und kapitalstarke Interessensgruppen das Sagen haben, sondern Bürgerinnen und Bürger. Das zugrundeliegende Prinzip des Systemischen Konsensierens bewährt sich seit Jahren im privaten, wirtschaftlichen und politischen Raum. In dem Vortrag werden gelungene Praxisbeispiele vorgestellt und erläutert, wie Systemisches Konsensieren zu einer Erneuerung der Demokratie und zur Wiederbelebung zivilgesellschaftlichen Engagements beitragen kann. Der promovierte Mathematiker und Physiker Erich Visotschnig betreibt seit 1979 Forschungen über machtfreie Strukturen und Abläufe in der Gesellschaft aus systemanalytischer Sicht. Ihr Resultat war die Entwicklung des SK-Prinzips und von Verfahren zu dessen Umsetzung.

Quelle: oekom e.V.