Einladung zum Kindsmissbrauch? Über 49 missbrauchte Kinder pro Tag in Deutschland!

Entsetzlicher Kindesmissbrauch – wie konnte es dazu kommen? Schon seit den Kinsey-Reporten vor 75 Jahren entwickelt sich unsere Gesellschaft in eine völlig falsche Richtung. Wie bei einem Dammbruch, wo das zunächst kleine Rinnsal schließlich zu einer katastrophalen Überschwemmung wird. Es ist an der Zeit, den Schutzdamm für unsere Kinder wieder aufzurichten!

Zu Beginn des Jahres 2023 feierten die Medien den 75. Jahrestag des ersten Kinsey-Reportes, der der Menschheit – laut medialen Schlagzeilen – die sexuelle Befreiung gebracht haben soll. Wir berichteten darüber in der Sendung „75 Jahre Kinsey-Report – Sexueller Triebtäter von Medien reingewaschen“ vom 06.03.2023 [www.kla.tv/25323].



Wohin nun diese sogenannte sexuelle Befreiung immer mehr führt, sehen wir derzeit am „Fall Wermelskirchen“: In mehr als 120 Fällen soll ein heute 45-jähriger Mann in Nordrhein-Westfalen Kinder missbraucht haben. Er hatte sich auf Onlineplattformen als Babysitter ausgegeben. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV