Im Gespräch: Ralf Ludwig: Die Welt im politischen Wandel

Rechtsanwalt Ralf Ludwig spricht in dieser Ausgabe über die großen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die durch die Trump-Administration auch für Europa in den kommenden Jahren bevorstehen. Dabei geht es unter anderem auch um die Corona-Aufarbeitung. Er selbst war zusammen mit Michael Ballweg bei der Amtseinführung in den Vereinigten Staaten vor Ort. Dort hatte er die Chance, sich mit dem Team von Robert F. Kennedy Jr., dem neuen Gesundheitsminister der USA, zu vernetzen.

Zudem hat er dort viele spannende Erkenntnisse gewonnen, die er in diesem aktuellen Gespräch teilt. Quelle: apolut