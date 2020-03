TREE.TV mit David Höner

Zieht man sich Tag für Tag die Breaking News, Mittagsmagazine und Talkshows rein, könnte man meinen, die ganze Welt sei ein Krisenherd. Kein Genuss, nirgendwo Sinnlichkeit, alles ungenießbarer Einheitsbrei. So wichtig wir Politik und deren Zusammenhänge finden – denn es betrifft nun mal jeden von uns – so notwendig ist es aber auch, jenen Menschen zuzuhören, die mit einer kräftigen Portion Mut im Gepäck versuchen, allen eine neue Perspektive zu geben, die es satt haben.

David Höner ist so ein Mensch. Als Koch erkannte er: Will man Frieden schaffen, gibt es nichts Besseres, als sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und miteinander zu essen. Höner blieb aber nicht nur ein Koch am heimischen Herd. Der gebürtige Schweizer blickte bald schon über den Tellerrand hinaus und gründete die „Cuisine sans Frontières“, die „Küche ohne Grenzen“.

Es entstand ein Projekt, das zunächst in Südamerika, mittlerweile aber auch in Afrika und Europa dazu beiträgt, Konflikte zu lösen, Frieden zu stiften, schlicht: Die Menschheitsfamilie an einen Tisch zu bringen.

Von der Entstehungsgeschichte der „Küche ohne Grenzen“ über gelebte Entwicklungshilfe bis hin zu kulinarischen Außergewöhnlichkeiten, servieren wir in einer neuen Folge TREE.TV ein üppiges Mehrgänge-Menü, das Lust macht, selbst aktiv zu werden. Fangen wir an, unser eigenes Süppchen zu kochen – unabhängig, frei, mutig, selbstbestimmt. Und die üblen Gedanken bleiben am besten dort, wo der Pfeffer wächst.

Inhaltsübersicht:

0:03:29 Vom Pfadfinder zum Koch

0:14:56 Ecuador, Assange und das Geld der Weltbank

0:29:12 Die Küche ohne Grenzen - ein gemeinnütziger Verein

0:36:38 Das “Kitchen Battle”

0:46:32 Frieden stiftende, kulinarische Maßnahmen in Kenia

0:55:54 NGOs - wie man mit Entwicklungshilfe-Konzepten die Wirtschaft steuert

1:06:21 Indigene Kulturen mit unersetzlichem Wissen

1:12:35 Der Bus “Nautico” - ein Tourismus-Konzept in Ecuador

1:20:30 Entwicklungshilfe aus der Perspektive des “Hilfsbedürftigen”

1:35:09 Ein kritischer Blick auf das ZEWO-Gütesiegel

1:47:32 Familie und Beruf

1:53:30 Ein Schweizer Lieblingsgericht





Quelle: KenFM