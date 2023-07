COMPACT-TV: Unsere Klimakleber-Doku

Endlich ist es so weit: Unsere neue Doku „Im Würgegriff der Klima-Sekten“ hat Premiere gefeiert. Sehen Sie sich den Film jetzt an (siehe Video-Fenster oben). Nun können Sie endlich unsere dritte Investigativ-Dokumentation in bester Bild- und Tonqualität vollständig erleben. Nach unseren Erfolgsfilmen „Tatort Nord Stream“ und „Tatort Ramstein“ nehmen wir nun in unserer neuen Doku die Klima-Terroristen ins Visier – und zeigen, wer die Bewegung im Hintergrund steuert.

Dabei werden Finanzkreisläufe und Agenden der Strippenzieher schonungslos offengelegt. Unser TV-Team hat sich zudem beim sogenannten Protestcamp von Extinction Rebellion und auf den Demos der Letzten Generation in Berlin selbst ein Bild von den Chaoten gemacht. So nah ist noch kein Alternativmedium den Öko-Krawallanten gekommen! Das Heft zur Doku: In unserer aktuellen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen“ zeigen wir, was die Öko-Krawallos wirklich denken, wer ihre Stichwortgeber sind – und wer sie bezahlt. Die ultimative Abrechnung mit der Klima-Ideologie und ihren Sturmtruppen. Hier bestellen.

