Ausgeweiteter Impfunterricht an Schulen – Warum werden Impfungen massiv beworben?

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 11:11 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/37117) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/37117) / Eigenes Werk

Ausgeweiteter Impfunterricht an Schulen – Warum werden Impfungen massiv beworben trotz bekannter Nebenwirkungen und mangelnder Sicherheitskontrollen? Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sinkt immer weiter. Soll sie nun über die Schüler zurückgewonnen werden? In den Schulen wird nur einseitig über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen berichtet. Was steckt dahinter?

Jeder von Ihnen, der Kinder oder Enkelkinder im schulpflichtigen Alter hat, kennt das: Ständig fällt der Unterricht aus, die Kinder kommen früher aus der Schule oder haben Vertretungsunterricht. Grund dafür ist der akute bundesweite Lehrermangel. Dies bedeutet, dass viele Kinder zu wenig Unterricht bekommen, um den vorgesehenen Unterrichtsstoff zu bewältigen. In diesem Zusammenhang lässt folgende Zeitungsschlagzeile der Frankfurter Rundschau vom 13.11.2024 aufhorchen: „In hessischen Schulen gibt es ab sofort Impfunterricht“!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

