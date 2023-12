Corona-Symposium - Ohne Ende Straftatbestände

Am 11. und 12. November 2023 veranstaltete die AfD das 2. Corona-Symposium im deutschen Bundestag. Im Gegensatz zu den staatstreuen Mainstreammedien war KlaTV für Sie dabei und präsentiert Ihnen die prägnantesten Aussagen hochkarätiger Redner, die massive Straftatbestände dokumentieren. 2020 brach durch die Coronaplandemie ein neues Zeitalter an. Seitdem wurde die Welt Zeuge von unglaublichen Staatsverbrechen. Weil diese bis heute nicht aufgearbeitet sind, organisierte die Bundestagsfraktion der AfD am 11. und 12. November 2023 das 2. Corona-Symposium. Aus über 11 Stunden Filmmaterial hat KlaTV die prägnantesten Aussagen von Wissenschaftlern, Rechtsanwälten und Polizisten zusammengeschnitten, welche massive Straftatbestände dokumentieren.

1. Falsche Inzidenzen und Auslastungslüge Prof. Dr. Stefan Homburg, Finanzwissenschaftler

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben dunkle Jahre hinter uns. Zunächst das Wichtigste in fünf Stichpunkten:...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV