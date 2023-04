#82 Wikihausen: Glyphosat: Materialschlacht in der Wikipedia

Mit 180.000 Bytes (entspricht in etwa auch so vielen Buchstaben) ist der Artikel zum Thema Glyphosat der bisher größte und längste Artikel, den wir uns je in der Wikipedia angesehen haben. Dieser Artikel ist mit Zitaten verschiedenster Studien geradezu überfrachtet. Tenor: ist alles gar nicht so gefährlich. Vor allem, ob Glyphosat Krebs auslösen kann ist eine im Wikipediaartikel hoch umstrittene Frage. Außerhalb der Wikipedia ist diese Frage aber schon geklärt: Ja, Glyphosat kann Krebs auslösen.

Wir haben also einen Artikel der vor allem durch Lobbyismus für Glyphosathersteller geprägt ist und alles andere als objektiv ist.



Für eine ausführlich Würdigung des Themas habe ich einen Gast eingeladen. Nico DaVinci hat über die Jahre hinweg intensivst zur Lobbyarbeit und Nebenwirkungen rund um Glyphosat geforscht und gibt Einblicke in die Abgründe, die sich hier auftun.



Ein rundum sehenswerter Beitrag zu einem Thema, das uns alle angeht. Denn 70% aller Bundesbürger haben Glyphosat im Körper, ob sie wollen oder nicht.



Quelle: wikihausen