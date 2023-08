Endlich: BRICS bricht die Dollar-Macht

Die westliche Welt und unsere Medien spielen es nur zu gerne herunter. Doch was gestern in Südafrika auf der BRICS-Konferenz auf den Weg gebracht wurde, ist DIE Kampfansage an den Dollar und der Weltherrschaft der USA. Die größten nicht-westlichen Wirtschaftsmächte haben sich darauf verständigt, eine eigene Weltwährung auf den Weg zu bringen.

Wie realistisch das ist und welche Auswirkungen das mittel- und langfristig haben könnte, verraten Ihnen heute Jens Kirchner und COMPACT Chefredakteur Jürgen Elsässer. Quelle: COMPACT-TV